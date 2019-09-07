Кредитные карты для пенсионеров в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
549 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Хоум Кредит Банк
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Отзывы

Отличное обслуживание.
Оценка: 5 Проверяется
Хочу отметить работу сотрудника данного офиса: главного специалиста Евсеева Ладимира С. Его не формальный подход к проблемам клиента, доброжелательное отношение и профессионализм... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу выразить свою благодарность сотрудникам Совкомбанка в г. РАЙЧИХИНСК МО 255,за оказанную консультацию и помощь.  Благодаря грамотности в сфере банковских... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты для пенсионеров в банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Удобный сервис

В каталоге сайта собраны предложения от различных банков. Здесь представлен сервис сортировки, позволяющий выбрать оптимальные программы по следующим параметрам:

  • процентным ставкам;
  • лимитам счета;
  • максимальному периоду использования средств.

    • Перейдя в соответствующий раздел, можно прочитать краткую характеристику услуги — ее назначение и особенности. Это позволяет клиентам сделать правильный осознанный выбор, получив деньги в долг на максимально выгодных условиях.

    Способ получения

    Современные технологии позволяют сделать обращение в финучреждение, не покидая дома. Для этого потребуется компьютер, планшет, смартфон или другое устройство с подключением к интернету. Процедура состоит из трех простых шагов:

    1. Заполнение заявки на официальном сайте. Как правило, в онлайн-форме содержатся поля для ввода паспортных данных и номера мобильного телефона. В некоторых случаях также требуется указать место проживания и размер ежемесячного дохода.

    2. Подтверждение. Скоринговые методики значительно ускоряют этот этап. Если раньше он занимал до нескольких дней, то сегодня его продолжительность равна 10–15 минутам. В течение этого времени электроника оценивает платежеспособность клиента и подбирает оптимальные условия.

    3. Получение. Забрать пластиковую карточку можно в близлежащем офисе. В крупных городах также предлагается услуга курьерской доставки, которая делает сотрудничество максимально удобным.

    Подобным образом выдается и карта для пенсионеров от . Чтобы узнать больше о ней, достаточно связаться с нашими специалистами по телефону или при помощи формы онлайн-консультации на сайте.

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