Начисление процентов на остаток средств на счете

6% годовых начисляются на остаток от 30 000 до 300 000 руб., 4% годовых - от 300 000 руб. и более; проценты начисляются при условии совершения в календарном месяце операций по оплате товаров, работ и услуг использованием карты на сумму не менее 15 000 руб.

от 4% до 6%