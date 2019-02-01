Газэнергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Золотая
MasterCard Gold — Газэнергобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 34 $
- стоимость обслуживания 34 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
6% годовых начисляются на остаток от 30 000 до 300 000 руб., 4% годовых - от 300 000 руб. и более; проценты начисляются при условии совершения в календарном месяце операций по оплате товаров, работ и услуг использованием карты на сумму не менее 15 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽
по 100 руб. в месяц; в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 75 000 рублей комиссия не взимается
Выпуск и обслуживание
0 - 34 $
- 24 долл. (2 долл. ежемесячно) - за обслуживание счета
- 10 долл. (5 долл. раз в полгода) - за обслуживание карты;в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 1 000 долл. комиссия не взимается
Выпуск и обслуживание
34 €
- 24 евро (2 евро ежемесячно) - за обслуживание счета
- 10 евро (5 евро раз в полгода) - за обслуживание карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах СКБ-банка, МДМ Банка и Бинбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в ПВН СКБ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах банка, СКБ-банка, МДМ Банка, Бинбанка - 100 000 руб. в сутки, в ПВН банка и СКБ-банка - 1 000 000 руб. в сутки, в любых банкоматах - 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах СКБ-банка, МДМ Банка и Бинбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в ПВН СКБ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах банка, СКБ-банка, МДМ Банка, Бинбанка - 1 500 долл. в сутки, в ПВН банка и СКБ-банка - 15 000 долл. в сутки, в любых банкоматах - 4 500 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в банкоматах СКБ-банка, МДМ Банка и Бинбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в ПВН СКБ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах банка, СКБ-банка, МДМ Банка, Бинбанка - 1 500 евро в сутки, в ПВН банка и СКБ-банка - 15 000 евро в сутки, в любых банкоматах - 4 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование: 90 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц, начиная с третьего, единовременная плата при подключении услуги - 500 руб. в год (в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 30 000 руб. / 500 долл. комиссия не взимается);в рамках акции по 31 января 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 75 000 рублей комиссия не взимается;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб., СКБ-банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете в рублях;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;
- пониженная комиссия за снятие в ПВН СКБ-банка
Дата актуализации
01.02.2019 12:37
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая» в 45 городах России
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Калуга
- Телефоны
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8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55