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Газэнергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Золотая

MasterCard Gold — Газэнергобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
6% годовых начисляются на остаток от 30 000 до 300 000 руб., 4% годовых - от 300 000 руб. и более; проценты начисляются при условии совершения в календарном месяце операций по оплате товаров, работ и услуг использованием карты на сумму не менее 15 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽

по 100 руб. в месяц; в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 75 000 рублей комиссия не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах СКБ-банка, МДМ Банка и Бинбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в ПВН СКБ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах банка, СКБ-банка, МДМ Банка, Бинбанка - 100 000 руб. в сутки, в ПВН банка и СКБ-банка - 1 000 000 руб. в сутки, в любых банкоматах - 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование: 90 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц, начиная с третьего, единовременная плата при подключении услуги - 500 руб. в год (в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 30 000 руб. / 500 долл. комиссия не взимается);в рамках акции по 31 января 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 75 000 рублей комиссия не взимается;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб., СКБ-банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете в рублях;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • пониженная комиссия за снятие в ПВН СКБ-банка
Дата актуализации
01.02.2019 12:37
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая» в 45 городах России
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Сайт
www.gebank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55