|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 9,1%
|0 - 8 388
|до 10%
|нет
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18 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Зарплатная дебетовая карта в Локо-Банке поможет вам облегчить процесс получения зарплаты. Так же на нее можно переводить премию, отпускные и командировочные финансы. Ее достаточно легко открыть, и благодаря ей вы сможете не только быстро получать, но и безопасно хранить свой заработок.
Тратить можно только те деньги, которые находятся на счету в данный момент. Но в некоторых случаях предусмотрен овердрафт, то есть перерасход. Вы сможете получить дополнительную сумму, если вам не хватает на покупку или оплату.
Можно ли использовать платежный инструмент за рубежом?
Многие заводят пластик, чтобы было удобнее хранить и использовать деньги в командировке или на отдыхе. Да, вы можете использовать это средство в другой стране. При том есть два способа использования счетов:
Какими преимуществами обладает этот инструмент?
Решая воспользоваться пластиком для получения зарплаты, клиент привносит в свою жизнь комфортное получение заработка, экономию времени и нервов. Обуславливается это следующими факторами:
Где можно открыть пластиковое средство?
Для удобства пользователей на сайте banki.ru составлен список финансовых организаций, предоставляющих данную услугу. Мы гарантируем полностью актуальную и свежую информацию, постоянно следим за малейшими изменениями и добавляем их в базу. На сайте представлены сведения о сроках и стоимости выпуска, цене годового обслуживания, тарифе и других деталях. Если у вас есть какие-либо пожелания или требования к продукту, вы можете воспользоваться фильтром и подобрать то, что подходит под ваши нужды.