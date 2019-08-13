Зарплатная дебетовая карта в Локо-Банке поможет вам облегчить процесс получения зарплаты. Так же на нее можно переводить премию, отпускные и командировочные финансы. Ее достаточно легко открыть, и благодаря ей вы сможете не только быстро получать, но и безопасно хранить свой заработок.

Тратить можно только те деньги, которые находятся на счету в данный момент. Но в некоторых случаях предусмотрен овердрафт, то есть перерасход. Вы сможете получить дополнительную сумму, если вам не хватает на покупку или оплату.

Можно ли использовать платежный инструмент за рубежом?

Многие заводят пластик, чтобы было удобнее хранить и использовать деньги в командировке или на отдыхе. Да, вы можете использовать это средство в другой стране. При том есть два способа использования счетов:

вы можете продолжать использовать счет в рублях, при этом суммы будут взиматься согласно стандартной конвертации;

если же вы не хотите терять капитал при переводе из одной валюты в другую, то можно открыть валютный счет. Его прикрепляют к вашему платежному средству, на него можно класть купюры в евро или долларах сразу.

Какими преимуществами обладает этот инструмент?

Решая воспользоваться пластиком для получения зарплаты, клиент привносит в свою жизнь комфортное получение заработка, экономию времени и нервов. Обуславливается это следующими факторами:

чтобы получить свой положенный капитал, не нужно отстаивать очереди в бухгалтерии, так как теперь финансы можно перевести без вашего участия. Это играет на руку обеим сторонам;

вам гарантировано безопасное хранение. В случае утери или кражи реквизиты блокируются, достаточно сделать один звонок в вашу банковскую организацию. С наличными же сделать так точно не получится;

с собой всегда есть некая сумма. Вам не придется заботиться, взяли ли вы деньги, уходя из дома.

Где можно открыть пластиковое средство?

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