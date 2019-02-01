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Интерпрогрессбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Экспресс карта

Mastercard Cirrus/Maestro — Интерпрогрессбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 0,8 долл. / 0,7 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за получение наличных в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
01.02.2019 15:17
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Экспресс карта» в 3 городах России
10 113
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
Сайт
www.ipb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 14
Банкоматы 28
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)