Обслуживание карты Тип карты Mastercard Maestro Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Выпуск и обслуживание 200 ₽ Выпуск и обслуживание 3 $ Выпуск и обслуживание 3 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 23 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 евро в день, до 21 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 0,8 долл. / 0,7 евро за операцию;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за получение наличных в банкоматах сторонних банков Дата актуализации 01.02.2019 15:17 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.