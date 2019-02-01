Интерпрогрессбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Экспресс карта
Mastercard Cirrus/Maestro — Интерпрогрессбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
- стоимость обслуживания 3 $
- стоимость обслуживания 3 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Выпуск и обслуживание
3 $
Выпуск и обслуживание
3 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 23 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 8 000 евро в день, до 21 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 0,8 долл. / 0,7 евро за операцию;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за получение наличных в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
01.02.2019 15:17
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Экспресс карта» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)