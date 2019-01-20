Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) именная / неименная;

Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 1 до 10% 1% за любые покупки;

5% в категориях "Кафе и рестораны" (5812, 5813, 5814), "Спорттовары и фитнес-клубы" (5941,7997), "Такси" (4121);

10% в категориях "Кино и музыка", "Книги, фото и видео", "Развлечения и игры", "Цветы и подарки" (по 28.02.2019 г.);

макс. 3 000 руб. в месяц, выплата - каждую пятницу возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019): 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций макс. сумма возврата без ограничений Начисление процентов на остаток средств на счете 0% - на остаток до 1000 руб.; 4% - на остаток более 300 000руб.; 6% - на остаток до 300 000руб. от 4% до 6% Выпуск и обслуживание 299 - 1 289 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб. 299 руб. единовременно за выпуск карты + 99 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: сумма покупок от 15 000 руб. в месяц;

минимальный остаток на карточном и накопительном счетах от 30 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц в банкоматах; до 35 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц в кассах банка Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

до 6% годовых на остаток по счету "Накопительный Weekend" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

снятие наличных в любых банкоматах на территории РФ без комиссии;

еженедельная выплата cash back каждую пятницу Дата актуализации 20.01.2019 22:32 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.