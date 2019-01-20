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МТС Деньги Weekend
MasterCard World «Weekend» — МТС Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 299 до 1 289 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- именная / неименная;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 1% за любые покупки;
- 5% в категориях "Кафе и рестораны" (5812, 5813, 5814), "Спорттовары и фитнес-клубы" (5941,7997), "Такси" (4121);
- 10% в категориях "Кино и музыка", "Книги, фото и видео", "Развлечения и игры", "Цветы и подарки" (по 28.02.2019 г.);
- макс. 3 000 руб. в месяц, выплата - каждую пятницу
возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019):
- 3% при наличии у клиента ранее совершенных транзакций в клиниках МЕДСИ по карте банка за последние 12 месяцев и 8% - при отсутствии данных операций
макс. сумма возврата без ограничений
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
0% - на остаток до 1000 руб.; 4% - на остаток более 300 000руб.; 6% - на остаток до 300 000руб.
Выпуск и обслуживание
299 - 1 289 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.
299 руб. единовременно за выпуск карты + 99 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- сумма покупок от 15 000 руб. в месяц;
- минимальный остаток на карточном и накопительном счетах от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% на территории РФ / 1%, мин. 100 руб. за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц в банкоматах; до 35 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц в кассах банка
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно;
- до 6% годовых на остаток по счету "Накопительный Weekend"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- снятие наличных в любых банкоматах на территории РФ без комиссии;
- еженедельная выплата cash back каждую пятницу
Дата актуализации
20.01.2019 22:32
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МТС Деньги Weekend» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт