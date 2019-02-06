СМП Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Подарочная
Мир «Подарочная» — СМП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 85 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Выпуск и обслуживание
85 ₽
за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- номинал карты - от 500 до 10 000 руб.;
- пополнение не предусмотрено
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
06.02.2019 09:01
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 39 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт