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СМП Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
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Подарочная

Мир «Подарочная» — СМП Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 85 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Выпуск и обслуживание
85 ₽

за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • номинал карты - от 500 до 10 000 руб.;
  • пополнение не предусмотрено
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
06.02.2019 09:01
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 39 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 27
Банкоматы 51
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт