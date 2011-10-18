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Дебетовые карты в Стройлесбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Стройлесбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

MasterCard Standard — Стройлесбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 30 нет нет
Visa Electron — Стройлесбанк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 5 нет нет
MasterCard Gold — Стройлесбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 800 нет нет
доллар США нет 190 нет нет
евро нет 110 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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