Банк учрежден в октябре 1993 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью и зарегистрирован в июле 1994 года. Первоначально кредитная организация располагалась в городе Югорске Тюменской области — центре лесной промышленности, а основной целью банка было содействие развитию лесной отрасли. Отсюда и название — «Стройлесбанк», которое на протяжении 20-летней истории кредитной организации не менялось. В 1997 году головной офис переехал в город Советский (ХМАО — Югра). Среди учредителей банка значится экс-глава Советского района и бывший заместитель губернатора Тюменской области Павел Митрофанов. Высокие посты собственника обеспечивали Стройлесбанку не только значимых клиентов из района (среди которых принадлежавшее тогда Митрофанову предприятие «Советсклеспром»), но и доступ к бюджетным счетам. Помимо этого, патронаж Митрофанова помог кредитному учреждению первым в Уральском федеральном округе в ноябре 2004 года вступить в систему страхования вкладов. В 2008 году центральный офис Стройлесбанка переехал в Тюмень, где и расположен по сей день.

На сегодняшний день владельцами кредитной организации выступают трое частных лиц. Контролирующий пакет — у Олега Бурлакова (74,88%), Марии Митрофановой принадлежит 22,81% акций, ее матери Ирине Митрофановой — 2,29%. На миноритариев приходится 0,02% акций. До ноября 2012 года 22,81% долей принадлежало Павлу Митрофанову (супруг Ирины, отец Марии).

Олег Бурлаков и Павел Митрофанов являются давними партнерами по бизнесу. В марте 2014 года ОАО «АНК «Башнефть» получила контроль над 100% ООО «Бурнефтегаз», до продажи которого Бурлаков владел контрольным пакетом (85%), а президентом компании выступал Павел Митрофанов. Кроме того, в собственности у Олега Бурлакова производитель лакокрасочной продукции Terpentin Preporod (располагается в Боснии и Герцеговине), а в начале 2012 года Бурлаков приобрел Южную строительную коммуникационную компанию (строит жилье в Краснодаре, Анапе и Геленджике). На настоящий момент состояние Бурлакова, по данным Forbes, оценивается в 650 млн долларов США (158-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018).

Павел Митрофанов являлся создателем более 30 проектов, направленных на развитие Тюмени. Среди них можно выделить завод вездеходов «Петрович», Криобанк, Neo-Clinic, ООО «КБ «Стройлесбанк», ООО «МФК «Аквамолл», международный телеканал RTG.

На текущий момент Стройлесбанк представлен головным офисом, расположенным в Тюмени. Сеть собственных банкоматов и ПВН насчитывает шесть устройств, установленных в пределах домашнего региона. Среднесписочная численность персонала на 1 января 2018 года составляла 111 человек.

Ключевыми клиентами кредитной организации являются компании девелопмента, строительства, обрабатывающего производства, торговли, здравоохранения и услуг. В числе клиентов банка такие компании, как ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш», ОАО «Тюменский электромеханический завод», ООО «Тюменьбытхимторг», ООО «Тюменьмостпроект», ООО «Сибэнергосервис», ООО «Нео-Клиник», ООО «Миллениум», ООО «Сити Сервис» и др.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств (депозиты, векселя), «Банк-Клиент», зарплатные проекты (MasterCard, Visa), торговый эквайринг, кредитование (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства за счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк»), валютные операции.

Физическим лицам доступно кредитование (потребительское, пенсионное, автокредитование, под залог имущества, ипотека), РКО, пластиковые карты (MasterCard, Visa), вклады, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), валютно-обменные операции, банковские сейфы, аккредитивы, интернет-банк «Линк».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,5% (или 67,3 млн рублей), составив 4,6 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 36,1% до 38,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 124,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 11,8% до 14,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 143,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 6,8% (или 87,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 26,2% и 73,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 35,34% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 55,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 83,6% и 16,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 66,1% до 55,5%, при этом их номинальный объем сократился на 443,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 17,3% до 28,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 508,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,8% до 5,5%, при этом их номинальный объем сократился на 9,6 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 10,1% до 10,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 443,4 млн рублей (или 14,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 79,9%. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, большая часть ссуд в корпоративном кредитном портфеле была выдана предприятиям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом (30,7%) и строительным компаниям (24,0%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 13,5% до 15,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 29,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3,9 млрд рублей (154,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 1,3 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 18,5 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 100,9 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 121,6 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 23,1 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Сайков (председатель), Ирина Митрофанова, Мария Митрофанова.

Правление: Евгений Ковков (председатель), Людмила Котегова, Александр Расковалов, Ирина Колосова (главный бухгалтер), Вячеслав Южаков.

