Тип карты Мир

Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

Cash Back 0,5% за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц

Бонусы для путешествий

благотворительность программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность: 300 приветственных миль после проведения первой расходной операции;

2 мили за каждые 75 руб. при оплате товаров, работ, услуг;

срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года

Начисление процентов на остаток средств на счете до 1% при сумме покупок от 30 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 30 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности (в рамках акция со 2 декабря по март 2020 года отменяется ежемесячная плата за обслуживание карты участника программы лояльности);

бесплатно - обслуживание и выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)

Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);

СМС-информирование - 45 руб.в месяц(пакет 2);

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;