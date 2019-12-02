системы Мир

Moment mir от ББР Банка

Мир Классическая — ББР Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 0,5%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
Cash Back
0,5%

за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц
Бонусы
  • для путешествий
  • благотворительность

программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность:

  • 300 приветственных миль после проведения первой расходной операции;
  • 2 мили за каждые 75 руб. при оплате товаров, работ, услуг;
  • срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 1%

при сумме покупок от 30 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
  • 30 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности (в рамках акция со 2 декабря по март 2020 года отменяется ежемесячная плата за обслуживание карты участника программы лояльности);
  • бесплатно - обслуживание и выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1% (0,8% в банкоматах Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков

1% (0,8% в банкоматах Росбанка)
Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);
  • СМС-информирование - 45 руб.в месяц(пакет 2);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
Дата актуализации 02.12.2019 15:41
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 02.12.2019 15:41
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков;
  • возможность подключения к программам лояльности
Минусы
  • платное подключение к программе лояльности
Особые ограничения
  • к карте может быть подключена одна из программ лояльности по выбору клиента
Дата актуализации 02.12.2019 15:41
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Moment mir» в 13 городах России
36
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Справочная информация
ББР Банк (АО)
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
ОГРН
1027700074775
Сайт
www.bbr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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