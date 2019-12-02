Moment mir от ББР Банка
Мир Классическая — ББР Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 0,5%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
0,5%
за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц
|Бонусы
|
программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность:
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 1%
при сумме покупок от 30 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1% (0,8% в банкоматах Росбанка)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1% (0,8% в банкоматах Росбанка)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|02.12.2019 15:41
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|02.12.2019 15:41
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|02.12.2019 15:41
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Moment mir» в 13 городах России
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Справочная информация
ББР Банк (АО)
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- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- ОГРН
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- Отделения и банкоматы
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