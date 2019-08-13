



Дебетовыми картами пользуются многие граждане России. С их помощью можно быстро, удобно и безопасно выполнять различные финансовые операции: оплачивать покупки в магазинах и услуги, а также снимать наличные в банкоматах. Однако получение такого пластика нередко занимает несколько рабочих дней. Это не очень удобно для тех, кому она необходима уже сегодня и кто готов получить неименной пластик, на котором не указываются имя и фамилия его держателя. Особенно часто услугой мгновенной выдачи пользуются те, кто собрался в поездку по России или за границу.



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