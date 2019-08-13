Россия
Вход
Поиск

Моментальная дебетовая карта в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдено 6 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
Мир-UnionPay
до 6% 0 5% нет
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
 до 3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Unembossed Instant Issue
UnionPay Instant Issue
 нет 300 до 5%
  • благотворительность
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
Мир
Мир-UnionPay
UnionPay Instant Issue
 нет 150 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Visa Classic
 нет 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир
Мир Классическая
нет 0 - 1 188 нет
  • заправки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Моментальная дебетовая карта в Россельхозбанке в городах:

Подробнее


Дебетовыми картами сегодня пользуется множество людей. Они с успехом заменяют наличные, ими удобно оплачивать товары и услуги, они обеспечивают высокий уровень безопасности при совершении финансовых операций. Если же вам потребуются банкноты, вы легко можете с помощью такого пластика получить их в банкомате.

Если вам срочно потребовался пластик этого типа, рекомендуем воспользоваться онлайн-сервисом Banki.ru. На этой странице нашего сайта мы собрали программы Россельхозбанка, дающие возможность практически мгновенно оформить необходимый вам продукт.

Без имени и фамилии

Важная особенность моментально выдаваемого пластика заключается в том, что он неименной. На нем не указываются имя и фамилия владельца. Обычно это не влечет за собой никаких ограничений, хотя изредка могут возникнуть сложности при покупке товаров через интернет или бронировании гостиницы. Однако этот небольшой недостаток с лихвой искупается как оперативным оформлением, так и сравнительно низкой стоимостью выпуска и обслуживания.

Как сделать взвешенный выбор?

Как среди множества предложений найти то, которое оптимально подходит именно вам? Начните поиск с изучения основных характеристик каждого предложения. Это:

• годовая стоимость обслуживания;

• проценты, которые начисляются на остаток;

• опция CashBack (или ее отсутствие);

• различные бонусы — они могут касаться трат на путешествия, шопинг в супермаркетах и т. д.

Еще один критерий, заслуживающий вашего внимания — популярность. По нему сразу видно, какая из программ привлекает больше пользователей.

На сайте вы найдете отзывы клиентов банка. Они делятся своим мнением о тех или иных продуктах, и эту информацию тоже стоит принять в расчетах.

Когда вы определитесь с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку». После этого вы перейдете на страницу с онлайн-формой заявления. Заполните ее, отправьте на рассмотрение и дождитесь решения — о нем вас оповестят SMS-сообщением или звонком на указанный номер телефона.

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ