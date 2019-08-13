|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 6%
|0
|5%
|нет
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Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
|до 3%
|0
|нет
|
|
Mastercard Unembossed Instant Issue
UnionPay Instant Issue
|нет
|300
|до 5%
|
|
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
UnionPay Instant Issue
|нет
|150
|нет
|
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|нет
|0 - 1 200
|нет
|
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовыми картами сегодня пользуется множество людей. Они с успехом заменяют наличные, ими удобно оплачивать товары и услуги, они обеспечивают высокий уровень безопасности при совершении финансовых операций. Если же вам потребуются банкноты, вы легко можете с помощью такого пластика получить их в банкомате.
Если вам срочно потребовался пластик этого типа, рекомендуем воспользоваться онлайн-сервисом Banki.ru. На этой странице нашего сайта мы собрали программы Россельхозбанка, дающие возможность практически мгновенно оформить необходимый вам продукт.
Без имени и фамилии
Важная особенность моментально выдаваемого пластика заключается в том, что он неименной. На нем не указываются имя и фамилия владельца. Обычно это не влечет за собой никаких ограничений, хотя изредка могут возникнуть сложности при покупке товаров через интернет или бронировании гостиницы. Однако этот небольшой недостаток с лихвой искупается как оперативным оформлением, так и сравнительно низкой стоимостью выпуска и обслуживания.
Как сделать взвешенный выбор?
Как среди множества предложений найти то, которое оптимально подходит именно вам? Начните поиск с изучения основных характеристик каждого предложения. Это:
• годовая стоимость обслуживания;
• проценты, которые начисляются на остаток;
• опция CashBack (или ее отсутствие);
• различные бонусы — они могут касаться трат на путешествия, шопинг в супермаркетах и т. д.
Еще один критерий, заслуживающий вашего внимания — популярность. По нему сразу видно, какая из программ привлекает больше пользователей.
На сайте вы найдете отзывы клиентов банка. Они делятся своим мнением о тех или иных продуктах, и эту информацию тоже стоит принять в расчетах.
Когда вы определитесь с выбором, нажмите кнопку «Оформить заявку». После этого вы перейдете на страницу с онлайн-формой заявления. Заполните ее, отправьте на рассмотрение и дождитесь решения — о нем вас оповестят SMS-сообщением или звонком на указанный номер телефона.