Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Mir Pay (для Android) / Samsung Pay;

возможности карты "Тройка" для оплаты проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования в г. Москве, электропоездах пригородного сообщения, а также услуг городских сервисов Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года Выпуск и годовое обслуживание 150 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. по карте, до 500 000 руб. в день и до 2 000 000 руб. в месяц по счету Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы не высокая стоимость обслуживания карты;

бонусная программа;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве, электропоездах пригородного сообщения, а также услуг городских сервисов;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 10.08.2019 21:32 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.