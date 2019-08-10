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Дебетовая карта "Персональная с транспортным приложением (моментальная)" в Россельхозбанке

Мир — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • Mir Pay (для Android) / Samsung Pay;
  • возможности карты "Тройка" для оплаты проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования в г. Москве, электропоездах пригородного сообщения, а также услуг городских сервисов
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Выпуск и годовое обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. по карте, до 500 000 руб. в день и до 2 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • не высокая стоимость обслуживания карты;
  • бонусная программа;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
  • карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве, электропоездах пригородного сообщения, а также услуг городских сервисов;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
10.08.2019 21:32
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Персональная с транспортным приложением (моментальная)» в 1127 городах России
150
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Справочная информация
АО «Россельхозбанк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба