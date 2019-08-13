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Моментальная дебетовая карта в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7,25% 0 - 1 188 1% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Banki.ru — онлайн-сервис, на котором вы найдете полезную информацию о программах банка «Ренессанс Кредит», в соответствии с которыми вы можете моментально получить дебетовые карты. Они широко используются в повседневной жизни для оплаты покупок в магазинах, а также для снятия наличных в банкоматах.

Стандартная процедура оформления такого пластика может занять несколько рабочих дней. Но, если вы не готовы ждать, можно воспользоваться услугой мгновенной выдачи, которую оказывает эта кредитно-финансовая организация. В этом случае вы потратите существенно меньше времени.

Моментальное получение и его специфика

Мгновенная выдача предполагает, что вы получите пластик, на котором не указывается имя и фамилия держателя — его называют неименным или неперсонализированным. Пользоваться им так же удобно, надежно и безопасно, как и именным. Однако стоит иметь в виду, что некоторые онлайн-сервисы предъявляют жесткие требования, касающиеся персонализации, и у вас могут возникнуть сложности с онлайн-покупками или бронированием билетов на самолет. С другой стороны, число таких сервисов стабильно уменьшается, и вероятность столкнуться с проблемами чрезвычайно мала.

Необходимая помощь в выборе

Как найти среди множества предложений то, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям? Прежде чем принимать решение, обязательно изучите условия каждой программы. Обратите внимание на следующие параметры:

• стоимость годового обслуживания;

• размер процентов, которые начисляются на остаток;

• наличие или отсутствие опции CashBack, позволяющей вернуть часть потраченных средств, а также различных бонусов;

• уровень популярности того или иного предложения.

Эту информацию можно сортировать по любому из перечисленных выше критериев. При сортировке варианты, оптимально отвечающие вашим запросам, поднимаются, и вы их не пропустите.

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