Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы другое При оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.) Начисление процентов на остаток средств на счете 6,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: до 30 операций и 150 000 руб. в день, до 100 операций и 700 000 руб. в месяц; клиент не имеет возможности изменять лимиты по своему желанию Дополнительная информация СМС- информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб., в банкоматах бакнов-партнеров - 15 руб.;

конвертация по курсу банка;

штраф за использование неразрешенного овердрафта - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие бонусной программы;

бесплатное снятие наличных в банкоматах / ПВН других банков;

бесплатные выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется при предъявлении клиентом пенсионного удостоверения. Дата актуализации 08.02.2019 12:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.