Ставропольпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Мир — Ставропольпромстройбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5 операций в месяц бесплатно, далее 1%, мин. 30 руб.
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";
- конвертация - по курсу ЦБ+5%;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на карте;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие"
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - от 1 до 4 лет
- карта оформляется клиентам, получающим выплаты, осуществление которых отнесено к компетенции Пенсионного фонда РФ
Дата актуализации
12.02.2019 09:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 18 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
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(8652) 30-60-30