Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - 3 снятия в месяц;

0,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - 3 снятия в месяц;

0,5%, мин. 100 руб. Дополнительная информация смс-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток Минусы отсутствие собственных банкоматов Особые ограничения оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения Дата актуализации 22.07.2019 12:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.