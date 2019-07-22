Дебетовая карта "Мир пенсионная" в Сибсоцбанке
Мир «Мир» — Сибсоцбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - 3 снятия в месяц;
- 0,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - 3 снятия в месяц;
- 0,5%, мин. 100 руб.
Дополнительная информация
- смс-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток
Минусы
- отсутствие собственных банкоматов
Особые ограничения
- оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
22.07.2019 12:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир пенсионная» в 9 городах России
Справочная информация
«СИБСОЦБАНК» ООО
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- ОГРН
- 1022200525819
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Барнаул
- Телефоны
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(3852) 37-02-01