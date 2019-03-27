Вход
Поиск

Накопительный счет

Россельхозбанк, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Мой доход
822
Ставка
5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес.
от 1 ₽ 5
Параметры накопительного счета
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • проценты начисляются на минимальный остаток на счете
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются

Дата актуализации
26.03.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 1125 городах России
49
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
посмотреть на карте

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще