Накопительный счет
Россельхозбанк, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Налог
Мой доход
822 ₽
Ставка
5%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 мес.
|от 1 ₽
|5
Параметры накопительного счета
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- проценты начисляются на минимальный остаток на счете
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Дата актуализации
- 26.03.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 1125 городах России
49
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
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