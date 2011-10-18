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4 кредитные карты

Visa Classic — Солидарность (Самара)
Кредитная карта с льготным периодом
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 150 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Gold — Солидарность (Самара)
Кредитная карта с льготным периодом Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Infinite — Солидарность (Самара)
Кредитная карта с льготным периодом Infinite
Visa Infinite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22% до 800 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Platinum — Солидарность (Самара)
Кредитная карта с льготным периодом Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 500 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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