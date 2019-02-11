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Самарский банк «Солидарность» (не путать с московским ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность», рег. № 1555) зарегистрирован в 1990 году с целью обслуживания сельскохозяйственных предприятий Самарской области. В конце 1999 года преобразован в открытое акционерное общество.

В 1995 году банк был переориентирован на работу с крупными корпоративными клиентами нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей. С уходом Константина Титова с поста губернатора Самарской области в 2007 году «Солидарность» лишилась значительного объема пассивов в виде временно свободных денежных средств бюджета (порядка 9 млрд рублей). Такое развитие событий привело Алексея Титова к решению о продаже банка. С этой целью незамедлительно начались переговоры с Новикомбанком. Интерес к покупке «Солидарности» проявляла и дочерняя структура Газпромбанка — Газэнергопромбанк. В течение короткого промежутка времени обсуждалась также возможность продажи 75% акций «Солидарности» Моему Банку (лицензия отозвана 31 января 2014 года) и МБРР (ныне МТС Банк). С последним почти была достигнута договоренность, но в самый ответственный момент стороны столкнулись с «принципиальными разногласиями». Окончательно отказавшись от продажи банка до лучших времен, владельцы приняли решение о его дальнейшем развитии и приобрели санируемый АСВ Потенциалбанк (ликвидирован 26 апреля 2012 года).

В конце ноября 2013 года стало известно, что «Солидарность» столкнулась с ажиотажным спросом на снятие наличных денег жителями Самары и Самарской области, в том числе клиентами других кредитных организаций. Позже появилась информация о приостановлении расходных операций, а также о введении ограничений на сумму снятия со счета денежных средств по банковской карте. В результате уже 2 декабря 2013 года ЦБ совместно с ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвердили план участия АСВ в предупреждении банкротства кредитной организации. В рамках реализации утвержденного плана на АСВ были возложены функции временной администрации по управлению банком. По плану необходимо было провести мероприятия по восстановлению ликвидности, а также принять меры по приведению капитала банка к реальной величине, выведя из него действующих акционеров кредитной организации. После этого банк должен был быть докапитализирован за счет средств АСВ. Ранее полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления были приостановлены и переданы АСВ. В феврале 2014 года стало известно, что санатором банка стал московский Пробизнесбанк (лицензия отозвана 12 августа 2015 года). 21 апреля 2014 года сменился менеджмент и совет директоров банка (куда вошли представители группы «Лайф»). Сам же КБ «Солидарность» был интегрирован в ФГ «Лайф», ядром которой являлся Пробизнесбанк (лицензия отозвана 12 августа 2015 года). После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства ОАО «КБ «Солидарность», и в ноябре 2015 года ЦБ РФ начал проводить вторую санацию банка с участием уже новых инвесторов — АО «Зарубежэнергопроект» и Кранбанка.

План участия предусматривал установление АО «Зарубежэнергопроект» контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к ЗАО «АКБ «Кранбанк».

До момента санации основными владельцами кредитной организации выступали предправления Сергей Красильников (25%), сын бывшего губернатора Самарской области Константина Титова Алексей Титов (18,64%), его супруга Лилия (17,18%), бывший предправления банка и экс-депутат Самарской губернской Думы четвертого созыва Олег Синицын (11,87%), Валерий Черноусов (13,08%).

На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (100%). Конечными бенефициарами банка выступают Вячеслав Арбузов (20,03%), Дмитрий Калашников (19,31%), Ольга Ираклеус (13,75%), Казимирс Резвийс (9,10%), Сергей Яковлев (5,28%), Марта Спиридис (5,25%), Константин Сморчинский (5,01%), Лыонг Фан Шон (4,76%), Бранимир Добрич (4,13%), Суппортин Эдьюкейшн энд Техноложис Фаундэйшн (4,04%), Александра Нациевская (2,03%), Валерий Зайцев (1,72%), Жарко Блануша (1,11%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями. Отметим также, что 3,63% акций АО «Зарубежэнергопроекта» находится на балансе у самой кредитной организации.

Головной офис банка расположен в Самаре. Сеть подразделений насчитывает 22 дополнительных офиса и две операционные кассы вне кассового узла, а также четыре филиала — в Иркутске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 488 человек (475 сотрудников годом ранее). Держателям карт доступно 34 собственных банкомата и 20 пунктов выдачи наличных.

Бизнес банка носит универсальный характер, банк предоставляет услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Основу клиентской базы формируют крупные промышленные предприятия Самарской области. Всего обслуживается более 6 тыс. корпоративных клиентов и свыше 200 тыс. физических лиц.

Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты, дистанционное банковское обслуживание.

Физическим лицам доступно кредитование (ипотека, потребительское, кредитные карты), линейка вкладов, банковские карты (Visa, Union Pay, «Мир»), денежные переводы (Contact, «Золотая Корона», Western Union), сейфовые ячейки и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4% (или 1,2 млрд рублей), составив 31,3 млрд рублей на 01.01.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 13,2% (или 4,1 млрд рублей), составив 35,4 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 34,2% до 45,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,6 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15,9% до 14%, при этом их номинальный объем сократился на 13,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 13,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,9% (или 697,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 38,1% и 61,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 4 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 44,1% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 29,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 75,8% и 24,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 30% до 29,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 25,7% до 24,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 478,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 16,5% до 23,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,6% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 269,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,2% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 42,8 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 6,4% до 4,5%, при этом их номинальный объем сократился на 434,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 10,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 1,1 млрд рублей (или 11,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 69,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 69,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 64,3% до 57,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 31,2%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 11 млрд рублей (105% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 8,3 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 76 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 45,7 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 19,3 млн рублей.

Совет директоров: Вадим Кумин (председатель), Вячеслав Арбузов, Олеся Афанасьева, Василий Белов, Ирина Гордеева, Валентин Катасонов, Олег Нациевский.

Правление: Василий Белов (председатель), Станислав Волошин.

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