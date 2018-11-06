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Кранбанк был зарегистрирован в 1993 году в областном центре Иваново. Первоначально учредителями выступили ивановские предприятия «Автокран»*, «Ивтер», «Кранэкс». На решение о создании банка повлияла сложившаяся в начале 1990-х годов ситуация с переводом средств через банки: деньги поступали с большим опозданием, обесценивались и теряли покупательную способность. Продукция учредителей в этот период пользовалась большим спросом, и предприятия располагали свободными денежными ресурсами, которые было решено эффективно использовать.

С января 2005 года финучреждение является участником системы страхования вкладов. В ноябре 2015 года ЦБ РФ опубликовал изменения в плане финансового оздоровления самарского банка «Солидарность», по результатам которого санируемый банк должен присоединиться к Кранбанку и перейти под контроль компании ОАО «Зарубежэнергопроект» (г. Иваново). Выбор «Зарубежэнергопроекта» и Кранбанка в качестве санаторов АСВ объяснило тем, что в предложении банков были изложены наиболее выгодные условия финансирования мероприятий по предупреждению банкротства «Солидарности».

Ранее крупнейшим акционером Кранбанка с долей в 19,54% выступал бывший совладелец «Ленты» Август Мейер. В I квартале 2015 года у банка сменились собственники: 24,4% выкупил менеджмент банка, включая председателя правления Василия Белова (9,9%) и бывшего председателя совета директоров Александра Гончарова (9,8%).

На сегодняшний день конечными бенефициарами являются Август Кристофер Мейер (12,91%), председатель совета директоров Василий Белов, члены совета директоров Марина Ерхан и Алексей Мухортов, Елена Панфилова (все по 9,99%), член правления Татьяна Шевелева (9,88%), и. о. председателя правления Анастасия Архипова (9,75%), член совета директоров Елена Кулаковская (9,72%), Владимир Ермоленков (8,99%), Анна Курбатова (7,46%), Александр Румянцев (1,00%), акционеры-миноритарии (0,33%).

Сеть продаж банка помимо головного отделения насчитывает 16 дополнительных офисов в Иваново и Ивановской области, а также по одному операционному офису в Москве и Ярославле. Собственная сеть банкоматов представлена 27 устройствами. Также для проведения операций по пластиковым картам клиенты имеют возможность использовать банкоматы ПАО «Росбанк» по тарифам Кранбанка. Среднесписочная численность персонала на начало 2017 года составляла 244 сотрудника.

Банк предоставляет стандартный набор банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам, преимущественно резидентам Ивановской области. На текущий момент кредитное учреждение обслуживает почти 2,8 тыс. корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, более 15 тыс. физических лиц. В банке открыто более 3,5 тыс. счетов физлиц, предназначенных для получения пенсий, социальных пособий и прочих регулярных выплат. Кредитная организация сотрудничает с территориальными управлениями социальной защиты населения Ивановской области, региональным Отделением ПФ РФ. Также Кранбанк проводит платежи от населения в пользу ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», УФМС России по Ивановской области, УФС Государственной регистрации, кадастра и картографии и др.

Ключевыми клиентами и заемщиками банка являются ОАО «Автокран», ОАО «ПСК», ОАО «Ивановский силикатный завод», АО «Поликор», ОАО «Ядринская швейная фабрика», производители автотехники под маркой «Ивановец», их партнеры и смежники.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,4% (или 273,5 млн рублей), составив 8,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 76,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 73,8% до 76,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 456,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 14,8% до 13,7%, при этом их номинальный объем сократился на 54,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 827,3 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,4% (или 20,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9,9% и 90,1% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 450 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,11% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 53,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 77,5% и 22,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 50,9% до 53,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 318,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 9,9% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 226,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 12,8% до 17,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 423,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,9% до 7,3%, при этом их номинальный объем сократился на 345,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 8,6% до 7,6%, при этом их номинальный объем сократился на 62,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 5,9% до 7,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 165,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 318,3 млн рублей (или 7,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 73,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,8% до 1,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,2 млрд рублей (140,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,5 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 4,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 197 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3 млн рублей.

Совет директоров: Василий Белов (председатель), Алексей Мухортов, Валерий Буев, Елена Кулаковская, Марина Ерхан.

Правление: Анастасия Архипова (и. о. председателя), Татьяна Шевелева, Марина Ерхан, Елена Курбатова, Татьяна Шерышева, Олег Тарасов.

* Ивановский завод автокранов был образован в 1948 году и изготовил первый автокран в 1954 году. За время своего существования предприятие выпустило более 156 тыс. кранов.

В 2014 году у завода возникли финансовые трудности, которые удалось преодолеть с поддержкой правительства Ивановской области, Сбербанка и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и других инвесторов. В настоящее время завод полноценно функционирует и является одним из крупнейших машиностроительных предприятий в России и странах СНГ по выпуску автомобильных кранов и кранов на специальных шасси автомобильного типа грузоподъемностью от 16 до 40 тонн.

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