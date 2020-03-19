Арбитражный суд Ивановской области признал Кранбанк несостоятельным (банкротом). Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов, уточнив, что резолютивная часть данного решения была объявлена на судебном заседании 17 марта.

Само АСВ назначено конкурсным управляющим.

Ранее РАПСИ передавало, что Арбитражный суд Ивановской области объединил в одно производство заявления Центробанка о признании банкротом и принудительной ликвидации Кранбанка, назначив заседание по проверке обоснованности этих заявлений на 17 марта.

Центробанк в феврале этого года опубликовал данные, согласно которым обязательства Кранбанка на 13 декабря 2019 года, дату отзыва лицензии, превышают величину его активов на 108 млн рублей.

Объясняя отзыв лицензии у кредитной организации, регулятор, в частности, указывал, что Кранбанк представлял в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил операции с признаками вывода активов на основании арендных договоров с нерыночными условиями, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.



С 23 декабря вкладчикам Кранбанка выплачивается страховка через Сбербанк на общую сумму 6,6 млрд рублей.