Банк России с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка (регистрационный номер 2271, Иваново). Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.

Такое решение принято в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части 1 статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь рядом причин, указывается в сообщении.

В частности, поясняет регулятор, Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов; занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых рисков приводит к значительному (более 45%) снижению капитала и, как следствие, возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков; а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В ходе инспекционной проверки Банк России выявил обесценение значительной части активов Кранбанка. В адрес кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.

«Кранбанк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным арендным договорам. Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — говорится в сообщении регулятора.

В Кранбанк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Кранбанк — участник системы страхования вкладов.

Как отмечается, Кранбанк был соинвестором вместе с АО «Зарубежэнергопроект» в мероприятиях по предупреждению банкротства банка «Солидарность».

«В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Кранбанка АО «Зарубежэнергопроект» будет выполнять функции инвестора в рамках плана участия агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО «КБ «Солидарность» самостоятельно», — указывается в сообщении.