Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит около 176 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди Кранбанка, чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

«За счет этого процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 71,5% суммы установленных требований», — уточняет АСВ.

Поясняется, что увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации имущества кредитной организации и добровольного исполнения обязательств должниками банка.

Выплаты начнутся 23 июля 2021 года.



Напомним, лицензия у Кранбанка была отозвана 13 декабря 2019 года, а в марте 2020-го он был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим. В апреле текущего года агентство сообщило, что направило в Арбитражный суд Ивановской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 626,67 млн рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

