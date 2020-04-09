Временная администрация, назначенная в Кранбанк в связи с отзывом его лицензии 13 декабря прошлого года, по результатам обследования банка установила наличие противоправных действий его должностных лиц и руководства с признаками хищения имущества кредитной организации, полученного в качестве отступного. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, в ходе инвентаризации имущества банка выявлена недостача (расхождение фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета) на сумму более 67 млн рублей.

В связи с недостаточностью активов банка для исполнения обязательств перед кредиторами Арбитражный суд Ивановской области 17 марта принял решение о признании банка банкротом, конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов, напоминают в Центробанке.



Информацию об осуществленных должностными лицами банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, регулятор направил в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.