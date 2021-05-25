Верховный суд (ВС) РФ отклонил заявление бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в определении суда.

С изданием приказа ЦБ РФ от 13 декабря 2019 года (об отзыве лицензии) Белов утратил право на принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, в том числе полномочие на обращение в Арбитражный суд с требованиями об оспаривании предписаний регулятора, заметил ВС.

Арбитражный суд Москвы в решении от 26 июня 2020 года указал на систематические нарушения Кранбанком положений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также требований нормативных актов Банка России.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе Белова, являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку. Они не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела, направлены на переоценку установленных обстоятельств, в связи с чем не могут служить достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, отметил ВС.

Белов ранее оспорил в суде приказ регулятора от 13 декабря 2019 года.

Напомним, лицензия у Кранбанка была отозвана 13 декабря 2019 года, а в марте 2020-го он был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим. В апреле текущего года агентство сообщило, что направило в Арбитражный суд Ивановской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 626,67 млн рублей.

