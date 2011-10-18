

Кредитная карта, выпущенная в Эс-Би-Ай Банке, является удобным инструментом для оплаты товаров и услуг. Ее можно рассматривать в качестве запасного кошелька, например, чтобы не одалживать деньги у знакомых, если не хватает до следующей зарплаты. Пластик можно использовать во время путешествий. Снимать наличные с него не очень выгодно — с этой целью лучше взять потребительскую ссуду.

Оформив договор на выпуск карты один раз, заемщик может тратить заемные средства в рамках установленного лимита снова и снова — как только он погашает старый долг, система открывает ему повторный доступ к деньгам. Это удобно.

Выбор

Перед заказом услуги нужно обратить внимание на:

• процентную ставку;

• срок действия договора;

• наличие и продолжительность льготного периода, во время которого средствами можно пользоваться, не уплачивая комиссии;

• допустимую к зачислению сумму.

Хорошо, если по условиям договора заказчику доступны разные варианты кэшбэка, льготы.

Изготовление

Определиться с подходящим продуктом и оформить заявку на выпуск пластика вы можете на нашем сайте. В базы данных системы Banki.ru включены все доступные предложения этой экономической компании. Заполняйте электронную анкету и отправляйте запрос, не выходя из дома. Ответ по заявке специалист даст в течение суток.

