Свободные деньги
Норвик Банк,
Норвик Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
25 060 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес. 1 день
|от 10 000 ₽
|4
|от 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт до востребования
через интернет-банк функция снятия процентов недоступна
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свободные деньги» в 16 городах России
4 197
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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|6,5
|500 ₽
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|Black Edition (с пополнением)
|6,2
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|Годовой
|6
|500 ₽
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|Black Edition(с частичным снятием)
|6
|1 000 000 ₽
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|6
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|Умеренный
|5,9
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|Лаконичный
|5,7
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|Пополняемый
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