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Потребительские кредиты Норвик Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Норвик Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

6 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,00% до 1 000 000 10 лет
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,00% до 6 000 000 10 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,00% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,00% до 300 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 15,00% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 15,00% до 300 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Спасибо коллективу офиса банка пгт Оричи за быстрое и качественное обслуживание, подготовку кредитных документов, грамотное консультирование по приобретению кредитных продуктов... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Благодарим за четкую, слаженную работу специалистов филиала в пгт Оричи и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Обслуживание проводится профессионально, сотрудники... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
В январе не получилось заплатить по кредитной карте платеж в связи с ОРВИ. Лежала дома. Просить соседей заплатить не стала - не доверяю, муж был в командировке. Вышла на просрочку... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Норвик Банке
3 947

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