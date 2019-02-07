Тимер Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Классическая
Мир Классическая — Тимер Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 3%
1% годовых начисляется при остатке до 100 000 руб. и свыше 500 000 руб.; 3% при остатке от 100 000 руб. до 500 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽
со 2-года 0-600 руб.; по 50 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца, плата не взимается при остатке от 30 000 руб. или покупках от 15 000 руб. в месяц или в случае открытия карты для перечисления пенсий и других социальных выплат
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 0% при сумме снятия до 30% от суммы оборотов денежных средств за прошлый месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
150 000 руб. в день, 450 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.;
- пени на сумму технического овердрафта взимается в размере ключевой ставки Банка России;
- СМС - информирование - 49 руб., начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований банка об обороте и остатке;
- начисление процентов на остаток;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков при выполнении требования банка
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 16:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 14 городах России
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-66-77 — единая справочная служба