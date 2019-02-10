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Банк основан на базе Татарского филиала Финист-Банка в 1991 году под наименованием «Волжско-Камский акционерный банк» (ВКАБ). В состав акционеров в различные периоды входили АО «КМПО», АО «Чистопольский часовой завод «Восток», «Татэнерго», Казанское предприятие тепловых сетей, Новоменделеевский химический завод, НПО «Завод им. Кирова», Промстройбанк, ОАО «Концерн Ижмаш», ОАО «Международный аэропорт Казань», государственные страховые фирмы Татарстана и Чувашии.

В 1995 году основным акционером кредитной организации стал крупнейший банк Татарстана «Ак Барс», который помог ВКАБу укрепить позиции в регионе и успешно преодолеть последствия кризиса 1998 года. В 2005 году банк приобрел стратегического партнера в лице казахстанского АО «Банк ТуранАлем» (с января 2008 года — АО «БТА Банк»). Тогда же ВКАБ получил наименование ОАО «АКБ «БТА-Казань». В 2006 году «ТуранАлем» получил в прямое владение 47,33% акций АКБ «БТА-Казань». С момента выхода из состава акционеров компаний, владевших московским ООО «АМТ Банк» (см. «Книгу памяти»), казахстанский БТА Банк стал крупнейшим акционером банка «БТА-Казань» с долей в 47,33% акций банка.

27 мая 2014 года ЦБ РФ объявил о начале финансового оздоровления «БТА-Казань» с участием Татфондбанка и его акционера ООО «Новая нефтехимия». На АСВ были возложены функции временной администрации по управлению банком «БТА-Казань». На период деятельности временной администрации полномочия акционеров «БТА-Казань», связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления были приостановлены.

В апреле 2015 года банк сменил наименование на действующее — ПАО «Тимер Банк».

В декабре 2016 года в ряде СМИ появились сообщения о введении ограничения на выдачу вкладов в Тимер Банке, а также о приостановлении работы банкоматов кредитной организации в Казани. Данный факт был обусловлен введением моратория в ПАО «Татфондбанк», которое выступало инвестором ПАО «Тимер Банк», что в свою очередь спровоцировало панические настроения среди клиентов последнего банка. С 1 февраля 2017 года Тимер Банк возобновил обслуживание собственных карт, заключив договор с новым процессинговым партнером (ранее процессинг осуществлялся Татфондбанком). 20 февраля 2017 года ЦБ вновь назначил в Тимер Банк временную администрацию в лице АСВ, которая действовала до 22 февраля 2018 года.

В середине декабря 2017 года новым инвестором Тимер Банка был выбран банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк) — небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов и контрагентов госкорпорации «Ростех». На текущий момент РФК-банк контролирует 99,99999% акций Тимер Банка. Оставшаяся доля приходится на миноритариев.

Сеть продаж Тимер Банка включает в себя головной и еще семь дополнительных офисов в Казани, филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, а также по одному подразделению в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Ижевске, Ульяновске, Бугульме, Елабуге, Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде. Численность персонала, по последним доступным данным на 1 января 2016 года, составляла 629 человек (согласно годовой отчетности по РСБУ). Собственная сеть банкоматов насчитывает порядка 60 устройств, свыше половины из которых находится в Казани.

В числе основных крупных клиентов банка были замечены ОАО «Удмуртгеофизика», ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения», ОАО «ХК «Татнефтепродукт», ОАО «Таттелеком», дочернее ОАО «Ижевский оружейный завод», РПО «Таткоммунэнерго».

Банк развивает универсальную бизнес-модель, ориентируясь на обслуживание как корпоративных клиентов (в том числе малый и средний бизнес), так и розничных. Фининститут также активен на рынке ценных бумаг.

Корпоративным клиентам банк предоставляет стандартный набор услуг и продуктов: РКО, кредитование (в том числе программы кредитования малого и среднего бизнеса), зарплатные проекты, интернет-банкинг, банковские гарантии, депозиты, платежные корпоративные карты, дистанционное банковское обслуживание, сопровождение внешнеэкономической деятельности, конверсионные операции, сейфовые ячейки, эквайринг.

Физическим лицам помимо линейки вкладов доступны кредиты (ипотечные, авто- и потребительские), переводы («Золотая Корона», Western Union), сейфовые ячейки, пластиковые карты (Visa), операции с ценными бумагами, операции с монетами из драгоценных металлов и конверсионные операции.

С января 2016 года по октябрь 2017 года кредитная организация не раскрывала данные стандартных форм отчетности на сайте Банка России. Также стоит отметить, что в течение последних лет банк регулярно нарушал ряд нормативов ЦБ РФ. Напомним, что Банк России имеет право не применять меры воздействия к банкам, проходящим процедуру финансового оздоровления.

За период с начала октября 2017 года по начало февраля 2018 года активы нетто Тимер Банка увеличились вдвое — до 61,7 млрд рублей. Рост активов фондировался долгосрочными средствами, привлеченными от государственных организаций. В активах почти вся привлеченная ликвидность была направлена на депозиты в ЦБ.

По состоянию на 1 февраля 2018 года пассивы банка на 71% были представлены средствами юридических лиц, в том числе от ГК «АСВ» в рамках санации банка (по последним доступным данным на 1 января 2016 года, остаток данных средств составлял 9,9 млрд рублей; на отчетную дату совокупный объем средств, привлеченных от госорганизаций, составлял уже 43,4 млрд рублей). На долю средств физических лиц (в том числе ИП) приходится порядка 20% пассивов. Зависимость от средств населения оценивается как достаточно высокая. Еще около 2,5% приходится на привлеченные средства кредитных организаций, в том числе межбанковский кредит в размере 1,2 млрд рублей и со ставкой 0,51% годовых, предоставленный Татфондбанком в рамках процедуры финансового оздоровления.

Капитал банка на отчетную дату отрицательный и по методике ЦБ составляет −5,0 млрд рублей против −3,9 млрд рублей на начало октября 2017 года.

В структуре активов 67,1% приходится на выданные МБК, кредитный портфель занимает 20%, вложения в ценные бумаги — 5,8%, прочие активы, представленные в основном требованиями по получению процентов (что может косвенно свидетельствовать о значительных объемах операций реструктурирования задолженности), составляют чуть менее 5%. На долю высоколиквидных активов (денежные средства в кассе, средства на корсчетах) приходится 1,3% активов кредитного учреждения.

Кредитный портфель почти на 90% сформирован ссудами корпоративным клиентам. Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле составляла на отчетную дату 75% (на начало октября 2017 года — 71,2%). При этом уровень резервирования по ссудам составляет лишь 19,6% и почти не изменился с октября прошлого года. Совокупный портфель обеспечен залогом имущества не полностью — на 73,6%.

Более половины выданных на отчетную дату МБК составляли средства на депозите в ЦБ. Остальные средства были размещены в коммерческих банках на сроки преимущественно до полугода. Также в портфеле имеются просроченные МБК (вероятно, кредиты бывшему санатору — Татфондбанку, потерявшему лицензию), составляющие почти 13% от совокупного объема выданных кредитов, или 8,1% от активов нетто. Объем резервирования покрывал лишь половину просроченных МБК.

Существенную часть портфеля ценных бумаг составляют примерно напополам акции и векселя российских компаний. По последним доступным данным на 1 октября 2016 года, у банка имелись вложения в некотируемые акции двух российских эмитентов (ПАО «Иджат» и ПАО «Медойл Групп») на сумму 1,2 млрд рублей, которые были признаны безнадежными к взысканию и включены в план финансового оздоровления банка.

На рынке МБК банк выступает преимущественно в роли нетто-кредитора, размещая основной объем ликвидности на депозитах в ЦБ. С октября 2017 по февраль 2018 года обороты по размещению составляли 41—120 млрд рублей, в том числе на депозитах в ЦБ — 37—113 млрд рублей.

По итогам 2017 года чистый убыток кредитной организации составил 3,3 млрд рублей. За январь 2018 года банк получил 148,6 млн рублей прибыли

Совет директоров: Андрей Кондратьев (председатель), Станислав Станкуть, Юлия Аншелес, Дмитрий Вавулин, Антон Фомин.

Правление: Антон Фомин (председатель), Юрий Коптелов, Дмитрий Жуков, Дмитрий Вавулин, Татьяна Кузнецова, Екатерина Лаврентьева.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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