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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay Cash Back от 1 до 5% 5% от покупок на сумму 75 000 руб. (1 100 долл./евро) и более в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны»;

1% от остальных покупок на сумму 75 000 руб. (1 100 долл./евро) и более;

макс.5 000 руб. (75 долл./евро) в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете на сумму остатка до 500 000 руб. 6% Выпуск и обслуживание 0 - 29 988 ₽ плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 75 000 руб. и более в течение месяца, в иных случаях - 2 499 руб. в месяц Первоначальный взнос: 5 000 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 456 $ плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 1 100 долл. и более в течение месяца, в иных случаях - 38 долл. в месяц Первоначальный взнос: 80 долл. Выпуск и обслуживание 0 - 456 € плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 1 100 евро и более в течение месяца, в иных случаях - 38 евро в месяц Первоначальный взнос: 80 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 59 руб., 1 долл./евро в месяц, начиная с третьего месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на счете в рублях;

возможность бесплатного снятия наличных Дата актуализации 14.02.2019 10:15 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.