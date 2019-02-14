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Банк Зенит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта привилегий World Elite

MasterCard World Black Edition — Зенит
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 29 988 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard World Black Edition — Зенит
  • Visa Infinite — Зенит
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Infinite
  • Mastercard World Elite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от покупок на сумму 75 000 руб. (1 100 долл./евро) и более в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны»;
  • 1% от остальных покупок на сумму 75 000 руб. (1 100 долл./евро) и более;
  • макс.5 000 руб. (75 долл./евро) в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на сумму остатка до 500 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 29 988 ₽
  • плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 75 000 руб. и более в течение месяца, в иных случаях - 2 499 руб. в месяц
Первоначальный взнос: 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в ПВН банка

0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб., 1 долл./евро в месяц, начиная с третьего месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на счете в рублях;
  • возможность бесплатного снятия наличных
Дата актуализации
14.02.2019 10:15
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта привилегий World Elite» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба