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Дебетовые карты в Сельмашбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Сельмашбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Дебетовая Business
Mastercard Business
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 240 нет нет
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 240 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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