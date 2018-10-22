Справка Banki.ru

Банк учрежден в июне 1989 года на паевой основе. В 1992 году был преобразован в АКБ «Сельмашбанк» в форме акционерного общества открытого типа. Начиная с 2007 года уставный капитал банка составляет чуть более 136 млн рублей. Банк входит в промышленный союз «Новое Содружество». С января 2005 года является участником системы страхования вкладов физических лиц. В мае 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на ПАО.

По данным раскрываемой отчетности, ключевыми акционерами кредитной организации выступают совладельцы «Нового Содружества» Константин Бабкин (33,18%) и председатель совета директоров Дмитрий Удрас (33,32%), а также член совета директоров Юрий Рязанов (33,21%); на акционеров-миноритариев приходится 0,29%.

Сельмашбанк представлен головным офисом в Ростове-на-Дону и филиалом в Урюпинске Волгоградской области. Средняя численность персонала на 1 января 2017 года составляла 94 человека. Сеть банкоматов не развита. Ключевыми клиентами и партнерами кредитной организации выступают предприятия, входящие в промышленный союз «Новое Содружество».

Приоритетное направление работы банка — комплексное банковское обслуживание крупных предприятий реального сектора экономики. Основными заемщиками и клиентами Сельмашбанка выступают предприятия обрабатывающей, финансово-экономической, химической промышленности, а также торговые организации. Клиентами банка являются такие компании, как ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ЗАО «Ферум», ЗАО «Эмпилс», ООО «Завод «Конорд», ООО «Клевер» и др.

Банк обслуживает как физических, так и юридических лиц, которым предлагает стандартный набор банковских услуг. Частным клиентам доступны линейка вкладов, банковские счета, денежные переводы (Western Union), расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание, банковские карты платежной системы MasterCard, операции с наличной иностранной валютой. Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включают в себя расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание, кредитование, предоставление банковских гарантий, обслуживание внешнеэкономической деятельности, депозитарное обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 10,3% (или 282,4 млн рублей), составив 3 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема прочих активов и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 65,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 25,3% до 16,4%, при этом их номинальный объем сократился на 197,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 54,4% до 65,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 482,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 503,7 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,1% (или 452 тыс. рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16,6% и 83,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 43,38% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 36,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 49,8% и 50,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 14% до 13,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 17,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 52,4% до 36,5%, при этом их номинальный объем сократился на 335 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов не изменилась (27,2%), при этом их номинальный объем увеличился на 77,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 5,5% до 22,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 522,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 402,6 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 17,5 млн рублей (или 4,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 90,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 13,5% до 12,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 20,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 648,2 млн рублей (161% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,1 млрд рублей, из которых 605 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 91,8 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,8 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Удрас (председатель), Юрий Рязанов, Ирина Ткаченко, Елена Лысенко, Вадим Хлус.

Правление: Вадим Хлус (председатель), Андрей Цвылев, Елена Краснорепова (главный бухгалтер).

* Промышленный союз «Новое Содружество» — достаточно крупное предприятие в Ростовской области. Образовано в 1992 году. На данный момент объединяет 20 предприятий, ведущих свою деятельность не только в Ростовской области, но и в Москве, а также в Казахстане, Украине, Канаде и США. Среди ведущих активов союза — известная компания по производству сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» (доля в соответствующем сегменте российской промышленности составляет более 65%), производитель лакокрасочной продукции и оксида цинка «Эмпилс» (объем продаж в 2010 году составил 62 тыс. тонн лакокрасочной продукции и 12,5 тыс. тонн цинка) и смежная с «Ростсельмашем» Buhler Industries Inc., занимающаяся аналогичной деятельностью уже более 40 лет. По данным холдинга, его совокупный ежегодный оборот составляет более 600 млн долларов США. Общая численность работников — 17 тыс. человек. Основными акционерами «Нового Содружества» выступают ООО «Планета Здоровья» являются три его основателя и управляющих партнера — Константин Бабкин, Дмитрий Удрас и Юрий Рязанов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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