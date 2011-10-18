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Дебетовые карты в Примтеркомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Примтеркомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Visa Classic — Примтеркомбанк
Классическая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 - 1 800 есть нет
Visa Gold — Примтеркомбанк
Премиальная
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 3 600 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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