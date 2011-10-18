

Дебетовая карта — удобный платежный инструмент, доступный клиентам Примтеркомбанка. Она подходит для безналичной оплаты товаров, услуг, снятия наличных в банкомате. При этом позволяет использовать только те средства, которые были зачислены на карт-счет.

Дебетовка не дает возможность брать деньги взаймы у финансовой организации. Это аналог личного кошелька, ответственность за пополнение которого лежит на владельце.

Оформление

Для выпуска не нужно собирать документы, подтверждающие платежеспособность. Необходимо просто предъявить паспорт и написать заявление.

До подачи заявки следует внимательно ознакомиться с существующими видами пластиковых карт, выпускаемых компанией. Они отличаются по валюте, стоимости обслуживания, предоставляемым бонусам и некоторым другим параметрам. Разобраться в действующих предложениях вам поможет наш проект.

На Банки.ру опубликованы подробные описания всех дебетовок. Изучив их и сделав выбор с учетом поставленных целей, вы сможете быстро обработать электронную анкету и переслать ее специалистам финансового центра через интернет. В течение суток они позвонят вам, чтобы сказать, где и когда нужно забрать новую карту.