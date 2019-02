Справка Banki.ru

Банк был основан и зарегистрирован Госбанком СССР в ноябре 1988 года во Владивостоке и стал первым коммерческим банком Приморского края. В 1988 году крупнейшим союзом кооператоров за Уралом был Союз кооператоров в Приморском крае, куда входили 30 кооперативов из Камчатской, Магаданской областей и Приморского края (до 3,5 тыс. человек). Для развития кооперативного движения нужны были средства, поэтому Госбанк СССР решил организовать кооперативные банки. При непосредственном участии руководителя Госбанка по Приморскому краю Виктора Рудько-Силиванова был сформирован пакет документов для регистрации нового банка, основателем которого стал Союз кооператоров Приморского края (в него входили все первые учредители банка — кооперативы), возглавляемого Олегом Леонтьевичем Игнатенко. Согласование в Москве документы прошли за три дня, и 10 ноября 1988 года был зарегистрирован «Приморский территориальный кооперативный банк». А в декабре 1991 года на его основе был создан ООО «Приморский территориальный коммерческий банк» (сокращенное наименование — Примтеркомбанк). С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день контролирующим акционером финучреждения является Елена Текиева (70,006%) — супруга заместителя председателя Законодательного собрания Приморского края и руководителя комитета по региональной политике и законности Джамбулата Текиева. Г-жа Текиева в настоящее время также является управляющей ООО «Турцентр «Беркут». Оставшиеся акции банка распределены между тремя гражданами КНР: Суй Юнцюань (9,999%), Ван Лэй (9,998%) и Хань Вэньсюе (9,997%).

Сеть банка представлена головным офисом во Владивостоке и шестью допофисами на территории Приморского края (в городах Владивосток, Находка, Спасск-Дальний и пгт Славянка). Списочная численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 99 человек. Собственная сеть банкоматов насчитывает семь устройств, расположенных в городах присутствия банка.

Частным лицам банк предлагает потребительское кредитование, линейку вкладов, банковские карты (Visa), денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, Contact, IntelExpress, UNIStream), сейфинг, дистанционное банковское обслуживание, оплату коммунальных услуг и др. Корпоративным клиентам доступны РКО, кредитование, сопровождение внешнеэкономической деятельности, зарплатные проекты, эквайринг, дистанционное обслуживание, сейфинг. В числе клиентов банка ПАО «Славянский судоремонтный завод», ООО «Восток нефть», ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат», ООО «Хасанская транспортная компания» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 47,3% (или 671,3 млн рублей), составив 2,1 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 64,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 23,5% до 10,7%, при этом их номинальный объем сократился на 109,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 45,8% до 64,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 695,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 325,4 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,5% (или 1,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,6% и 84,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 60 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,31% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 43,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 46,1% и 53,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 24,3% до 26%, при этом их номинальный объем увеличился на 198,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 47,1% до 20,1%, при этом их номинальный объем сократился на 247,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 14% до 43,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 714,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,3% до 4,3%, при этом их номинальный объем сократился на 539 тыс. рублей;



• доля прочих активов сократилась c 8,3% до 5,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 543,7 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 198,6 млн рублей (или 57,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 84,7%. В структуре корпоративного кредитного портфеля на октябрь 2018 года преобладали ссуды компаниям, представляющим отрасли сельского хозяйства (29%), строительства (22,2%), оптовой и розничной торговли (24%), операций с недвижимостью (15%), транспорта и связи (14%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 97,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,2% до 2,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 821,6 млн рублей (151,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 420,3 млн рублей, из которых 401,5 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 23,4 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,1 млн рублей.

Совет директоров: Елена Текиева (председатель), Ксения Кисель, Наталья Шакурова, Оксана Сима.

Правление: Оксана Сима (председатель), Елена Родионова, Лариса Здоровец, Сергей Колеев.

