ТОО «Муниципальный коммерческий банк «Йошкар-Ола» был учрежден общим собранием участников в декабре 1993 года и зарегистрирован ЦБ РФ в апреле 1994 года. В декабре 1997 года был преобразован в ОАО «Коммерческий банк «Йошкар-Ола». В июне 2000 года наименование банка было изменено на ОАО «Банк «Йошкар-Ола», а с сентября 2014 года банк осуществляет деятельность в форме ПАО. С ноября 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день основными бенефициарами выступают Мингосимущество Республики Марий Эл (77,91%) и Кирилл Николаев (12,47%). Родственники Валентина и Ольга Хамзины, Федор Владимиров и член совета директоров Татьяна Владимирова совместно владеют 2,97% акций общества. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» контролирует 2,73%, братья Малик и Одис Гайсины в совокупности владеют 1,56% акций общества. Доля в 2,36% приходится на миноритариев.

Стоит отметить, что Малик Гайсин и Гульсина Муллахметова (контролирует 0,17% акций банка) являются совладельцами ПАО «Банк «Вятич» с долями в 81,85% и 7,69% соответственно. Гульсина Муллахметова также входит в состав совета директоров «Вятича».

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл, 13 дополнительными офисами и одной операционной кассой вне кассового узла. Средняя численность персонала банка на 1 октября 2018 года составляла 217 сотрудников (годом ранее — 237 сотрудников). Кредитная организация располагает собственной сетью банкоматов, насчитывающей десять устройств.

Частным лицам банк предлагает линейку вкладов, потребительское и автокредитование, прием платежей, банковские карты (MasterCard, «Мир»), денежные переводы без открытия счета (Western Union, Contact, Intel Express, UNIStream), банковские гарантии, дистанционное обслуживание.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, торговый эквайринг, зарплатные проекты, инкассация, обслуживание внешнеэкономической деятельности, дистанционное обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 7,5% (или 211,3 млн рублей), составив 2,6 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 61,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 60,5% до 61,1%, при этом их номинальный объем сократился на 114,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 14,3% до 13,6%, при этом их номинальный объем сократился на 48,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 314,9 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,1% (или 3,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12,1% и 87,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 21,03% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 31,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 61,1% и 38,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 26,7% до 30%, при этом их номинальный объем увеличился на 30,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 36,9% до 31,1%, при этом их номинальный объем сократился на 230 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,3% до 10,2%, при этом их номинальный объем сократился на 80,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 3,3% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 2,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 20,8% до 25,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 70,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 782,3 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 30,8 млн рублей (или 4,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 94%. По данным промежуточной отчетности за девять месяцев 2018 года, корпоративные заемщики банка представляли в основном следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (30,6%), обрабатывающие производства (29,5%), строительство (10,8%) и сельское хозяйство (10,1%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 59,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 16,3% до 15,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 18,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,1 млрд рублей (146,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 811,1 млн рублей, из которых 480 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 30,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 74 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4,2 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Чайкин (председатель), Татьяна Владимирова, Николай Коротков, Наталья Ковина, Андрей Загайнов.

Правление: Ольга Кулалаева (председатель, президент), Олег Малахов, Ольга Москвичева, Игорь Царегородцев, Андрей Шалагин.

