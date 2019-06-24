Банк «Йошкар-Ола» вводит вклад «Летний».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 6,65% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора в период с 31-го по 90-й день проценты начисляются по льготной ставке 5,45%, а в период с 91-го по 180-й день — по ставке 6,25% годовых», — указывает главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.



Оформить вклад можно с 25 июня.