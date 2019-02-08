Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 2 000 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка 3,5% Снятие наличных в ПВН банка 3,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям лимит выдачи наличных денежных средств: в день - 60 000 руб., в месяц - 1 000 000 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

держателям карты бесплатно предоставляется страховой полис для выезжающих за рубеж;

штрафные санкции за нарушение обязательств по кредиту - 18,25% годовых;

плата за перерасход установленного лимита кредитования - 30% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 200 000 до 750 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 500 руб. минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

крупная сумма кредитного лимита; Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних банках;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Дата актуализации 08.02.2019 10:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.