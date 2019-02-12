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Вологжанин, кредитная карта Все кредитные карты банка

Большие возможности

Mastercard Standard — Вологжанин
Основные характеристики
  • ставка от 24% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 10%
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • чип
  • Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;
  • 1% в торговых точках категории: "Туристические агентства и организаторы экскурсий", "Бакалейные магазины, супермаркеты", "Станции техобслуживания,", "Рестораны -закусочные"
  • 1% - от остальных покупок;
  • 50 руб. за каждую операцию покупки на сумму от 5 000 руб.;
  • мин. сумма операции - 150 руб.;
  • макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 0/900 руб. плата за второй и последующие годы обслуживания не взимается при совершении операций по безналичной оплате на сумму более 180 000 руб. за предыдущий год

Снятие наличных в банкоматах банка

4%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 5%, мин. 299 руб.
  • 4,5%, мин. 299 руб. - в банкоматах банка ВТБ, Почта Банка
Снятие наличных в ПВН других банков

5%, мин. 299 руб.

Лимиты по операциям
выдача наличных в день - до 300 000 руб.
Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • процентная ставка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по кредиту - 20% годовых;
  • конвертация по курсу ЦБ, комиссия 0,3% от суммы операции;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.(ВТБ и Почта Банк - бесплатно);
  • наличие постоянной регистрации на территории Вологодской области или Ленинградской области
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24% до 29%
увеличивается на 1% при подтверждении дохода справкой по форме банка; при неподтвержденном доходе - на 5% (для заемщиков с 27 лет с кредитным лимитом до 100 000 руб. включительно); уменьшается на 0,2% при подтверждении дохода справкой из ПФР
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 65 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
12.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Большие возможности» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9
Банкоматы 19
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Телефоны
(8172) 21-18-19