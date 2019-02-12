Вологжанин, кредитная карта Все кредитные карты банка
Большие возможности
Mastercard Standard — Вологжанин
Основные характеристики
- ставка от 24% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
- Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;
- 1% в торговых точках категории: "Туристические агентства и организаторы экскурсий", "Бакалейные магазины, супермаркеты", "Станции техобслуживания,", "Рестораны -закусочные"
- 1% - от остальных покупок;
- 50 руб. за каждую операцию покупки на сумму от 5 000 руб.;
- мин. сумма операции - 150 руб.;
- макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 0/900 руб. плата за второй и последующие годы обслуживания не взимается при совершении операций по безналичной оплате на сумму более 180 000 руб. за предыдущий год
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5%, мин. 299 руб.
- 4,5%, мин. 299 руб. - в банкоматах банка ВТБ, Почта Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
5%, мин. 299 руб.
Лимиты по операциям
выдача наличных в день - до 300 000 руб.
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- процентная ставка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по кредиту - 20% годовых;
- конвертация по курсу ЦБ, комиссия 0,3% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.(ВТБ и Почта Банк - бесплатно);
- наличие постоянной регистрации на территории Вологодской области или Ленинградской области
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24% до 29%
увеличивается на 1% при подтверждении дохода справкой по форме банка; при неподтвержденном доходе - на 5% (для заемщиков с 27 лет с кредитным лимитом до 100 000 руб. включительно); уменьшается на 0,2% при подтверждении дохода справкой из ПФР
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 65 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
12.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Большие возможности» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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(8172) 21-18-19