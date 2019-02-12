Проценты за кредит

увеличивается на 1% при подтверждении дохода справкой по форме банка; при неподтвержденном доходе - на 5% (для заемщиков с 27 лет с кредитным лимитом до 100 000 руб. включительно); уменьшается на 0,2% при подтверждении дохода справкой из ПФР

от 24% до 29%