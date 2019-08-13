Все мы знаем, что для получения заемных средств в организации необходимо подготовить пакет документов. На сбор бумаг уходит несколько дней, поэтому такой вариант — не самый удобный, если день нужны срочно. Кредитные карты по паспорту в банке «Ак Барс» решают эту проблему, поскольку требуется лишь прийти в офис и составить заявление. Или же можно посетить сайт и заполнить анкету в специальном разделе.

В последние годы потребители предпочитают именно второй способ, поскольку не всем удобно выходить из дома или с работы и стоять в длинных очередях. К тому же, онлайн-заявки рассматриваются в течение нескольких минут, поэтому есть вероятность получения «пластика» в день подачи заявления.

Как выбрать продукт

Но до прохождения оформления вы должны изучить все предложения. Специалисты советуют сначала сделать примерные расчеты расходов, чтобы понять, на какую сумму вы претендуете. При этом в составлении бюджета постарайтесь экономить — чем меньше будет итоговый размер заемной линии, тем легче вы ее выплатите. Затем проанализируйте основные параметры услуги:

процентная ставка;

открытие и обслуживание счета;

различные сборы.

Также уточните, какие комиссии установлены для снятия денег через банкомат. Как правило, обналичивание средств с заемного «пластика» невыгодно, поэтому старайтесь проводить все платежные операции именно безналичным способом.

Еще один важный аспект — наличие льготного периода, в течение которого потребитель имеет возможность погасить задолженность без уплаты процентов. Такая опция — большой плюс, если вы намерены вернуть долг в ближайшие два-три месяца, но помните, что опоздание даже на один день означает просрочку.

Следующий шаг — рассмотрение привилегий, предоставляемых клиенту. Как правило, это cash back и различные бонусные программы. Изучите все варианты, прежде чем подключать их. Например, если вы любите путешествовать и часто летаете, то стоит принять участие в акции по накоплению миль. За безналичные покупки вам начисляют определенное количество баллов, которые впоследствии можно обменять на авиа или железнодорожный билет.

Таким образом, «пластик» по паспорту — оптимальный финансовый инструмент, который мгновенно устраняет проблему нехватки денег. При этом он обладает всеми достоинствами, характерными для таких продуктов — это комфорт, безопасность и интернет-банкинг.

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