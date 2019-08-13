Для крупных приобретений россияне часто используют заемные услуги. Многие предпочитают купить необходимый им товар и оплачивать его в последующие месяцы. Плюс такого способа в том, что потребитель получает желаемое здесь и сейчас, после чего небольшими взносами закрывает долг, оставаясь владельцем купленной бытовой техники, мебели и т. д. Но такой вариант не всегда удобен по причине времени, необходимо для сбора документов — его хватает не у всех. И в такой ситуации кредитная карта по паспорту в банке «ФК Открытие» станет оптимальным решением.

Оформление

Подать заявление на получение средств вправе любой гражданин РФ, достигший совершеннолетнего возраста. Вы можете прийти в офис с паспортом, заполнить анкету и ожидать ответа в течение одного-двух рабочих дней. Второй способ — пройти эту процедуру на официальном сайте организации. Его преимущество заключено в том, что вам не нужно покидать работу или дом и стоять в длинных очередях. А в случае одобрения с вами свяжется сотрудник и сообщит день готовности «пластика». Если вы сильно ограничены во времени, поинтересуйтесь о возможности курьерской доставки.

Но до начала оформления вы должны выбрать сам продукт. Это дело требует серьезного подхода, поскольку условия могут сильно различаться даже в одной организации. Вам предстоит рассмотреть такие параметры, как:

процентная ставка;

стоимость обслуживания;

различные комиссии и сборы.

Нелишним будет посетить офис и пройти консультацию у квалифицированного персонала. Не стесняйтесь спрашивать — сотрудники с радостью ответят на все вопросы и объяснят непонятные вам термины. Очень важно иметь полное представление об услуге, прежде чем принимать окончательное решение. Также следует сделать расчеты по нескольким линиям и понять, какая из них наиболее подходит вашим требованиям и возможностям. Не стоит брать слишком большую сумму — так вы легче погасите ее.

Еще один важный аспект — наличие грейс-периода. Он предусмотрен для бесплатной выплаты долга. Банк предоставляет вам определенный временной промежуток, в течение которого у вас есть возможность погасить задолженность без уплаты процентов. Если вы планируете вернуть всю сумму в ближайшее время, то стоит воспользоваться данной опцией. Учитывая, что ставка по такому продукту выше средней по рынку, вы сэкономите значительную часть средств.

Таким образом, «пластик» с получением по паспорту — удобный платежный инструмент. С положительной историей погашений вашу заявку одобрят почти со стопроцентной гарантией. Главное — и дальше не забывать вносить ежемесячные платежи вовремя. Чтобы избежать просрочки, установите напоминание за несколько дней до предусмотренной даты в мобильных приложениях от банка.

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