Высокая конкуренция в финансовой сфере заставляет организации постоянно разрабатывать новые услуги с улучшенными условиями. Такой подход направлен на привлечение клиентов, за которых сегодня идет настоящая борьба. Один из таких продуктов — кредитная карта по паспорту в ВТБ. Она заслужила свою популярность благодаря простому и удобному оформлению, которое состоит из нескольких этапов:

посещение офиса с паспортом;

составление заявления;

ожидание ответа.

Поскольку лимит по данной линии довольно небольшой, то организация не потребует даже представить справку о наличии доходов. При этом если у вас положительная история, то с большой долей вероятности вашу заявку одобрят. Также стоит отметить, что в последние годы потребители предпочитают пройти процедуру оформления на официальном сайте. Такой способ намного комфортнее — не нужно выходить из дома или с работы, можно пройти процедуру из любого удобного места с мобильного устройства. К тому же, никаких длинных очередей или обеденных перерывов. Плюс онлайн-заявки рассматриваются быстрее.

Прежде чем заключить договор

Учитывая большое количество предложений на рынке, вы должны внимательно изучить каждое из них и подобрать именно то, которое будет соответствовать вашим требованиям и возможностям. Для этого необходимо сделать приблизительные расчеты расходов, чтобы понять, какую сумму вы укажете в заявлении. При этом нужно постараться составить экономичный бюджет, потому что чем меньше будет итоговая сумма, тем легче вы ее выплатите. Не стоит брать на себя большие обязательства, если вы не уверены в том, что погасите их без каких-либо проблем.

Специалисты часто рекомендуют проконсультироваться с сотрудником банка до принятия окончательного решения. В ходе разговора вы всегда можете задать интересующие вопросы — квалифицированный персонал с радостью на них ответит и объяснит непонятные термины. Главные параметры, на которые следует обратить внимание — процентная ставка, стоимость обслуживания и различные сборы. Вы вправе попросить менеджера сделать расчеты по нескольким продуктам, чтобы легче определиться с выбором.

Не менее важно наличие у услуги льготного периода. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности. Иными словами, если в течение установленного срока клиент возвращает сумму долга полностью, то проценты не взимаются. Такой опцией часто пользуются уезжающие на отдых или в командировку. Они берут «пластик» в качестве запасного фонда на непредвиденные расходы. А после возвращения выплачивают потраченные деньги и ничего больше.

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