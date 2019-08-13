Сегодня финансовые организации предлагают множество услуг, каждая из которых имеет свои преимущества для конечного потребителя. Один из самых популярных продуктов — кредитная карта по паспорту в Райффайзенбанке. Главный плюс — простое оформление, для которого не нужно собирать документы. Поскольку лимит по заемной линии не очень большой, вам достаточно лишь прийти в офис и составить заявление. Или же вы можете заполнить анкету в специальном разделе на официальном сайте.

Многие предпочитают именно второй способ по нескольким причинам:

нет нужды выходить из дома или с рабочего места;

отсутствие длинных очередей;

быстрое рассмотрение заявки.

Если у вас положительная история погашений, то ваше заявление с высокой вероятностью получит одобрение. В таком случае вам позвонит сотрудник и сообщит время и адрес отделения банка, где можно забрать «пластик».

Правильный выбор

До начала процесса оформления вам следует внимательно изучить все предложения, ведь условия по ним нередко различаются даже в одной организации. Первый шаг — составить бюджет ваших расходов, для которых берутся заемные средства. При расчете постарайтесь экономить на всем подряд. Желательно, чтобы итоговая сумма не оказалась искусственно раздутой. Чем больше она будет, тем дороже обойдется с учетом всех комиссий и сборов.

Затем рассмотрите такие аспекты, как процентная ставка, стоимость открытия и обслуживания. Многие считают их мелочами, но не забывайте об их влиянии на итоговую цену. Если в процессе у вас возникают вопросы, стоит посетить офис и получить консультацию у менеджера, расспросив его о непонятных нюансах и терминах. Нелишним будет попросить его сделать расчеты для нескольких вариантов — так вы легче определитесь с окончательным выбором.

Также уточните у него о наличии грейс-периода. Такая опция предоставляется всем потребителям. Она предусмотрена для бесплатного погашения задолженности в течение установленного промежутка времени. Как правило, он составляет два-три месяца. Однако заранее узнайте, с какого момента льготный период начинает действовать — первая безналичная операция, день получения «пластика» или же дата его активации.

Таким образом, получение заемных средств по паспорту — удобный способ решить финансовые проблемы. При этом «пластик» сохраняет все свои преимущества. Вам предоставляют скидки на покупки у фирм-партнеров и подключают систему cash back. Любителям путешествий, онлайн-игр и шопинга предлагают принять участие в различных программах, приносящих выгоду. Не стоит забывать и о безопасности — в случае кражи или потери наличных сделать ничего нельзя, а с картой достаточно одного звонка и доступ к вашему счету заблокирован.

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