Бесплатные карты в Банке «Санкт-Петербург»

Интересные факты об экспресс-финансировании

Оформить бесплатную кредитную карту в Банке «Санкт-Петербург» очень просто — достаточно подать электронную заявку с помощью компьютера, планшета или смартфона. Процедура отнимет примерно 15–30 минут, а получить платежный инструмент можно будет в конце рабочего дня. Чтобы узнать больше о подобных финансовых услугах, следует ознакомиться с их необычными особенностями.

Заемные средства могут приносить прибыль

Грамотное планирование делает сотрудничество с банком по-настоящему выгодным. Первое, что требуется владельцу «пластика» — максимально сократить расходы. Сделать это можно следующими способами:

аннулировать плату за обслуживание, подключив дополнительные услуги, установив мобильное приложение или внеся определенную сумму на текущий счет;

вернуть деньги до завершения льготного периода (30–100 дней);

сделать покупку через POS-терминал, не снимая наличных и не выполняя электронных переводов.

Источником дохода будет кешбэк, который предусмотрен в большинстве актуальных предложений. Чтобы получить максимальное возмещение, нужно следить за акциями и специальными предложениями. Множество преимуществ также предоставляет бонусная программа. Накопленные баллы снижают стоимость покупок и предоставляют доступ к расширенным пакетам обслуживания.

Универсальный финансовый инструмент

В некоторых услугах предусмотрена возможность хранения собственных средств на условиях текущего вклада. Пользуясь ею, клиент получает:

нулевую или минимальную комиссию при снятии наличных через банкомат;

процентные выплаты в размере до 8,5 % годовых;

улучшенные условия при поддержании постоянного остатка.

Зачастую банки используют такие расчетные средства в зарплатных проектах, что делает их действительно удобными.

Не выходя из дома

Подав заявку онлайн, вы сможете ознакомиться с условиями соглашения в «личном кабинете». Он также используется для выбора подходящего пакета услуг и настройки программы — например, установки лимита расходов или создания сценариев автоматических платежей.

Для получения «пластика» также не придется идти в отделение банка. Существует услуга курьерской доставки, которая позволяет выполнять все формальности дома или на рабочем месте. Поставив свою подпись на документе, вы получаете доступ к установленной сумме заемных средств.