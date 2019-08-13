Бесплатные карты в Банке «Санкт-Петербург»

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
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Mastercard World
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|до 51
|0 - 1 188
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158 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Интересные факты об экспресс-финансировании
Оформить бесплатную кредитную карту в Банке «Санкт-Петербург» очень просто — достаточно подать электронную заявку с помощью компьютера, планшета или смартфона. Процедура отнимет примерно 15–30 минут, а получить платежный инструмент можно будет в конце рабочего дня. Чтобы узнать больше о подобных финансовых услугах, следует ознакомиться с их необычными особенностями.
Заемные средства могут приносить прибыль
Грамотное планирование делает сотрудничество с банком по-настоящему выгодным. Первое, что требуется владельцу «пластика» — максимально сократить расходы. Сделать это можно следующими способами:
Источником дохода будет кешбэк, который предусмотрен в большинстве актуальных предложений. Чтобы получить максимальное возмещение, нужно следить за акциями и специальными предложениями. Множество преимуществ также предоставляет бонусная программа. Накопленные баллы снижают стоимость покупок и предоставляют доступ к расширенным пакетам обслуживания.
Универсальный финансовый инструмент
В некоторых услугах предусмотрена возможность хранения собственных средств на условиях текущего вклада. Пользуясь ею, клиент получает:
Зачастую банки используют такие расчетные средства в зарплатных проектах, что делает их действительно удобными.
Не выходя из дома
Подав заявку онлайн, вы сможете ознакомиться с условиями соглашения в «личном кабинете». Он также используется для выбора подходящего пакета услуг и настройки программы — например, установки лимита расходов или создания сценариев автоматических платежей.
Для получения «пластика» также не придется идти в отделение банка. Существует услуга курьерской доставки, которая позволяет выполнять все формальности дома или на рабочем месте. Поставив свою подпись на документе, вы получаете доступ к установленной сумме заемных средств.