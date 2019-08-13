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Бесплатные карты в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 25% до 750 000 до 51 0 - 1 188 есть
158 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Интересные факты об экспресс-финансировании

Оформить бесплатную кредитную карту в Банке «Санкт-Петербург» очень просто — достаточно подать электронную заявку с помощью компьютера, планшета или смартфона. Процедура отнимет примерно 15–30 минут, а получить платежный инструмент можно будет в конце рабочего дня. Чтобы узнать больше о подобных финансовых услугах, следует ознакомиться с их необычными особенностями.

Заемные средства могут приносить прибыль

Грамотное планирование делает сотрудничество с банком по-настоящему выгодным. Первое, что требуется владельцу «пластика» — максимально сократить расходы. Сделать это можно следующими способами:

  • аннулировать плату за обслуживание, подключив дополнительные услуги, установив мобильное приложение или внеся определенную сумму на текущий счет;
  • вернуть деньги до завершения льготного периода (30–100 дней);
  • сделать покупку через POS-терминал, не снимая наличных и не выполняя электронных переводов.

    • Источником дохода будет кешбэк, который предусмотрен в большинстве актуальных предложений. Чтобы получить максимальное возмещение, нужно следить за акциями и специальными предложениями. Множество преимуществ также предоставляет бонусная программа. Накопленные баллы снижают стоимость покупок и предоставляют доступ к расширенным пакетам обслуживания.

    Универсальный финансовый инструмент

    В некоторых услугах предусмотрена возможность хранения собственных средств на условиях текущего вклада. Пользуясь ею, клиент получает:

  • нулевую или минимальную комиссию при снятии наличных через банкомат;
  • процентные выплаты в размере до 8,5 % годовых;
  • улучшенные условия при поддержании постоянного остатка.

    • Зачастую банки используют такие расчетные средства в зарплатных проектах, что делает их действительно удобными.

    Не выходя из дома

    Подав заявку онлайн, вы сможете ознакомиться с условиями соглашения в «личном кабинете». Он также используется для выбора подходящего пакета услуг и настройки программы — например, установки лимита расходов или создания сценариев автоматических платежей.

    Для получения «пластика» также не придется идти в отделение банка. Существует услуга курьерской доставки, которая позволяет выполнять все формальности дома или на рабочем месте. Поставив свою подпись на документе, вы получаете доступ к установленной сумме заемных средств.