Коммерческий РГС Банк, работающий на рынке финансовых услуг с 1994 года. Здесь можно не только получить займ наличными на различные цели, но и оформить кредитную карту. Сделать это можно через интернет, без личного посещения офиса компании. Такая система дает пользователю ряд преимуществ:

· оперативность при подаче заявления. Достаточно всего лишь заполнить краткую анкету;

· быстрое рассмотрение заявки;

· большую вероятность одобрения;

· возможность получения в любом удобном офисе банка.

Продукты от одного банка, включая кредитки, могут отличаться по нескольким принципиальным параметрам, указываемым в договоре. Как правило, ими являются:

· денежный лимит;

· проценты, начисляемые за период пользования средствами компании;

· сроки кредитования;

· допустимые штрафные санкции за несвоевременное погашение.

Преимущества сервиса Banki.ru

Сервис Banki.ru – бесплатный, надежный, простой в использовании и удобный ресурс, помогающий сделать правильный выбор из огромного количества предложений. Здесь можно не только прочитать последние новости из мира финансов, ознакомиться с полным и актуальным перечнем продуктов от банков, но также подобрать компанию с:

· безвозмездной курьерской доставкой документов на дом или в офис в удобное время;

· бесплатным годовым обслуживанием;

· длительным грейс-периодом;

· выгодной системой кешбэка или баллового поощрения за покупки;

· начислением процентов на остаток средств;

· возможностью принимать участие в акциях, розыгрышах и конкурсах.