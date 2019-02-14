Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в Казани в 1993 году. С 1994 года является уполномоченным банком Кабинета министров Республики Татарстан (РТ), а с ноября 1997 года имеет статус уполномоченного органа по хранению золотого резерва Татарстана, предназначенного для гарантирования инвестиций в экономику республики. В 2000 году присоединил КБ «Интеркамабанк» (Нижнекамск). В 2002 году «Ак Барс» был преобразован в открытое акционерное общество, в августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В число основных участников банка долгое время входили крупнейшие промышленные предприятия Татарстана, местные внебюджетные фонды и т. п. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов.

По состоянию на начало 2018 года Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений и Государственного жилищного фонда при Президенте РТ контролировала в совокупности 88,499% акций банка (в том числе через такие организации, как АО «Связьинвестнефтехим» и ПАО «Татнефть»). Оставшиеся доли принадлежали Николаю Карпенко (6,406%), Алексею Плугарю (3,598%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,458%) и акционерам-миноритариям (0,039%)

Председателем совета директоров банка является гендиректор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин, а одним из бывших членов совета директоров — Роберт Миннегалиев, в 1999—2003 годах занимавший должность первого заместителя министра финансов Республики Татарстан.

Банк «Ак Барс» является управляющим и расчетным центром одноименной финансово-промышленной группы, в состав которой входят 15 различных компаний, в числе которых сельскохозяйственные, производственные, перерабатывающие, строительные и торговые структуры, а также финансовый блок, представленный инвестиционными, ипотечными (ООО «Ак Барс Ипотека»), лизинговыми, страховыми и другими структурами. В группу банка входит также и дочернее АО «РНКО «Нарат» в Саратове (до декабря 2014 года — ООО «КБ «Наратбанк»).

Головной офис кредитной организации расположен в Казани. По состоянию на март 2018 года сеть подразделений банка насчитывает пять филиалов, 142 дополнительных офиса, 22 операционные кассы и 88 операционных офисов. Основная часть подразделений кредитной организации расположена на территории Республики Татарстан. Банк обслуживает более 3,1 млн частных лиц и свыше 67 тыс. корпоративных клиентов, среди которых крупнейшие экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, химические, автотранспортные, торговые и агропромышленные предприятия. Кроме того, «Ак Барс» в качестве расчетного банка департамента казначейства Министерства финансов РТ обеспечивает расчетно-кассовое обслуживание средств республиканского бюджета, местных структур государственного управления и бюджетных организаций. В обращении находится свыше 1,2 млн пластиковых карт, эмитированных банком. К услугам их держателей — порядка 900 банкоматов. Численность персонала на 30 сентября 2017 года составляла 6,7 тыс. человек (на конец 2016 года — 6,6 тыс. человек).

В общей сложности учреждение предоставляет более ста видов банковских услуг. Юридическим лицам доступно кредитование, банковские гарантии, РКО, зарплатные проекты, эквайринг, интернет-банк, зарплатный овердрафт, финансирование инвестиционных проектов, инвестиции в строительство коммерческих объектов и др. Физическим лицам предлагается кредитование (авто-, потребительское, ипотека), денежные переводы без открытия счета (Contact, Western Union, UNIStream и «Золотая Корона»), операции с ценными бумагами на фондовом рынке, банковские карты международных платежных систем MasterCard WorldWide и Visa International, а также карты НСПК «Мир», индивидуальные сейфовые ячейки, проведение платежей, операции с драгоценными металлами, дистанционное банковское обслуживание, депозитарные услуги и др. Стоит отметить, что с 1 апреля 2014 года в банкоматах «Ак Барса» обслуживаются и карты China UnionPay.

С февраля 2017 года по февраль 2018 года активы нетто кредитного учреждения незначительно сократились (-1,9%), составив 463,1 млрд рублей. В структуре пассивов за исследуемый год наиболее заметным изменением стало погашение почти всего объема выпущенных банком векселей (-44,4 млрд рублей), доля которых в пассивах еще год назад достигала почти 10%. Также в структуре пассивов объем клиентских средств продемонстрировал небольшое сокращение, при этом на 16,6% вырос собственный капитал банка, в том числе за счет допэмиссии акций.

В структуре пассивов фининститута традиционно преобладают средства корпоративных клиентов с долей в 45,4% на отчетную дату. Данные средства хорошо диверсифицированы по срочности с преобладанием «длинных» ресурсов. Почти четверть пассивов на 1 февраля 2018 года приходится на вклады населения, из которых свыше половины привлечено на срок от одного года до трех лет. Доля привлеченных МБК и выпущенных долговых обязательств в совокупности не превышает 2% от пассивов. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом банка.

Достаточность капитала по нормативу Н1.0 на отчетную дату выполнялась с комфортным запасом — 15,8%, почти вдвое превышая регуляторный минимум. В состав капитала включались субординированные займы на общую сумму 15,3 млрд рублей на 1 февраля 2018 года. При этом за прошедший год объем субординированного долга сократился, так как банк в 2017 году досрочно выкупил часть своих субординированных еврооблигаций. В составе оставшихся субординированных обязательств банка имеются пять займов на общую сумму 12,1 млрд рублей со сроками погашения с января 2025 года по ноябрь 2034 года, полученные от ГК «Агентство по страхованию вкладов» в рамках госпрограммы по докапитализации банков через ОФЗ.

Клиентская база кредитного учреждения достаточно обширная, платежная динамика высокая. Обороты по счетам корпоративных клиентов внутри месяца за последний год составляли в среднем 300—500 млрд рублей (с увеличением активности на квартальные даты). Клиентская база отличается крайне высокой концентрацией на крупных клиентах: по состоянию на 30 сентября 2017 года средства 18 крупнейших клиентов формировали половину всех клиентских обязательств (на конец 2016 года — чуть более 40%).

В структуре активов с долей в 36,6% преобладает кредитный портфель, еще 33% вложено в ценные бумаги, 12,8% занимают выданные МБК, 3,3% — высоколиквидные активы (остатки в кассе и на корсчетах), 13,1% представлено прочими активами (средства на бирже, вложения в приобретенные права требования, требования по прочим операциям).

Кредитный портфель сократился за последние 12 месяцев на 11,5% (до 169,4 млрд рублей) за счет отрицательной динамики корпоративного кредитования (-17,8%). Тем не менее, ссуды юрлицам по-прежнему преобладают в портфеле с долей в 70,4%. Доля просроченной задолженности в общем объеме портфеля несколько сократилась, составив к отчетной дате 5,3%. На отчетную дату зарезервировано 13,6% портфеля против 11,1% годом ранее. Портфель ссуд покрыт залогом имущества лишь частично — на 68,6% (годом ранее — 63,4%).

Согласно пояснительной информации к отчетности на начало октября 2017 года, почти половину всех кредитов юрлиц банк классифицировал как кредиты малому и среднему бизнесу. В отраслевой структуре основными корпоративными заемщиками банка, согласно информации на начало 2017 года, являлись организации и компании из сферы финансовых услуг, строительства и девелопмента, торговли, сельского хозяйства и пищевой отрасли, услуг. Банк традиционно демонстрирует высокую концентрацию крупного кредитного риска: на 32 крупнейших заемщиков, согласно данным на 30 сентября 2017 года, приходилось 36,2% кредитного портфеля до вычета резерва (38% на конец 2016 года).

Портфель ценных бумаг за прошедшие 12 месяцев вырос почти на 10% и на отчетную дату примерно на две трети был сформирован облигациями, а еще треть приходилась на вложения в акции российских компаний. В портфеле облигаций чуть более половины занимали еврооблигации, еще порядка трети составляли облигации российских компаний, чуть более 12% — ОФЗ. Доля бумаг, переданных в залог по операциям РЕПО, едва превышала 6% от портфеля облигаций.

На рынке межбанковских кредитов «Ак Барс» работает в обе стороны, выступая преимущественно нетто-кредитором. На рынке валютных операций банк проявляет достаточно заметную активность, однако обороты по валютным операциям подвержены волатильности и за последний год колебались в широком диапазоне от 30 млрд до 0,5 трлн рублей в месяц.

По итогам 2017 года банк получил чистую прибыль в размере 796,6 млн рублей, согласно отчетности по РСБУ, что почти на четверть превысило чистую прибыль 2016 года. За январь 2018 года банк зафиксировал прибыль в размере 200,0 млн рублей.

Совет директоров: Валерий Сорокин (председатель), Талгат Абдуллин, Игорь Аванесян, Сергей Алексеев, Зуфар Гараев, Юрий Левин, Нурислам Сюбаев, Владимир Терентьев, Евгений Тихтуров, Артур Хайруллин, Сергей Шибаев, Рустем Загидуллин.

Правление: Зуфар Гараев (председатель), Михаил Марин, Юрий Михайлов, Марат Шагитов, Радик Саляхутдинов, Ильфан Губайдуллин, Булат Давлетшин, Владимир Дёмушкин, Гульнара Саттарова, Эдуард Абдрахманов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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