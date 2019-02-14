Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты в конце срока на счет по вкладу или ежемесячно на карту Капитализация нет Особые условия по поручению вкладчика денежные средства в размере 0,50% от очередной суммы процентов, подлежащей выплате, могут быть перечислены в пользу благотворительного фонда «АК БАРС Созидание» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,2% в рублях и 0,1% в долларах, 0,01% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (пакет страхования или юридическую защиту);

+0,15% в рублях и 0,05% в долларах, 0,01% в евро - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online»;

+0,3% в рублях, 0,1% в долларах и 0,01% в евро - для держателей «Карты Долголетия»; Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.02.2019 15:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.