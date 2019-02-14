Просто управлять
Ак Барс,
Ак Барс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
664 ₽
Ставка
6,55%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|370 дней
|720 дней
|от 10 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,75
|6,25
|6,55
|6,25
|91 день
|181 день
|370 дней
|720 дней
|от 100 $ до 100 000 $
|0,4
|0,6
|1
|1,1
|91 день
|181 день
|370 дней
|720 дней
|от 100 € до 100 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
на счёт банковской карты
в случае открытия вклада через интернет-банк - в конце срока на счет по вкладу
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- по поручению вкладчика денежные средства в размере 0,50% от очередной суммы процентов, подлежащей выплате, могут быть перечислены в пользу благотворительного фонда «АК БАРС Созидание»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
максимальная сумма пополнения - 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые из периодов сроком в 31 календарный день
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- процент от первоначальной суммы вклада: 50%
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 2,5% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- +0,2% в рублях и 0,1% в долларах, 0,01% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (пакет страхования или юридическую защиту);
- +0,15% в рублях и 0,05% в долларах, 0,01% в евро - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online»;
- +0,3% в рублях, 0,1% в долларах и 0,01% в евро - для держателей «Карты Долголетия»;
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Просто управлять» в 93 городах России
16 643
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба
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