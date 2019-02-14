Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты в случае открытия вклада через интернет-банк - в конце срока на счет по вкладу Капитализация нет Особые условия по поручению вкладчика денежные средства в размере 0,50% от очередной суммы процентов, подлежащей выплате, могут быть перечислены в пользу благотворительного фонда «АК БАРС Созидание» Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма максимальная сумма пополнения - 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые из периодов сроком в 31 календарный день Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток процент от первоначальной суммы вклада: 50% Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 2,5% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05% Увеличение ставки возможно при других условиях +0,2% в рублях и 0,1% в долларах, 0,01% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (пакет страхования или юридическую защиту);

+0,15% в рублях и 0,05% в долларах, 0,01% в евро - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online»;

+0,3% в рублях, 0,1% в долларах и 0,01% в евро - для держателей «Карты Долголетия»; Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.02.2019 15:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.