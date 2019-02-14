Вход

Просто управлять

Ак Барс,

Ак Барс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
664
Ставка
6,55%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 10 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5,75 6,25 6,55 6,25
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 100 $ до 100 000 $ 0,4 0,6 1 1,1
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 100 € до 100 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты
в случае открытия вклада через интернет-банк - в конце срока на счет по вкладу
Капитализация
нет
Особые условия
  • по поручению вкладчика денежные средства в размере 0,50% от очередной суммы процентов, подлежащей выплате, могут быть перечислены в пользу благотворительного фонда «АК БАРС Созидание»
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

максимальная сумма пополнения - 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые из периодов сроком в 31 календарный день

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
процент от первоначальной суммы вклада: 50%
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 2,5% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%

Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • +0,2% в рублях и 0,1% в долларах, 0,01% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (пакет страхования или юридическую защиту);
  • +0,15% в рублях и 0,05% в долларах, 0,01% в евро - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online»;
  • +0,3% в рублях, 0,1% в долларах и 0,01% в евро - для держателей «Карты Долголетия»;
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Просто управлять» в 93 городах России
16 643
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 36
Банкоматы 192
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Уверенное будущее 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Просто накопить 7,3 10 000 ₽ Посмотреть
Просто преумножить 6,75 3 500 000 ₽ Посмотреть
Просто поймать момент 5 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще