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2 кредитные карты

Mastercard Standard — Прайм Финанс
Кредитная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18% до 100 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
Mastercard Gold — Прайм Финанс
Кредитная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18% до 100 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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