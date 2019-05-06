Экономбанк предлагает открыть вклад «Победный».

Сумма первоначального, а также дополнительного взносов — от 5 тыс. рублей. Срок — девять месяцев. Проценты начисляются по трем периодам: первый месяц — 9%, со второго по восьмой месяц — 6,6%, девятый месяц — 9% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка за полный срок вклада составляет 7,13% годовых. Пополнять депозит можно в течение первых шести месяцев. Проценты ежеквартально капитализируются.

«Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора капитализированные проценты сохраняются за каждый полный квартал», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.